Incidente in autostrada tra Besnate e Vergiate, ferito un motociclista
Lo scontro intorno alle 7,30 di martedì mattina sulla Diramazione in direzione del Piemonte. La persona coinvolta non è in pericolo di vita
Un motociclista è rimasto ferito questa mattina, martedì 16 dicembre, a causa di un incidente avvenuto nel tratto di autostrada che collega la A8 Milano-Varese con la A26 (la cosiddetta Diramazione Gallarate-Gattico), tra i comuni di Vergiate e Besnate.
Secondo le prime informazioni la moto si è urtata con un’automobile intorno alle 7,30 del mattino; i due mezzi viaggiavano in direzione del Piemonte. Ad avere la peggio la persona in sella alla moto che è stata soccorsa sul posto da un’ambulanza proveniente da Busto Arsizio assistita dall’automedica arrivata da Varese.
Secondo fonti sanitarie, il ferito non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in “codice giallo” in Ospedale. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia Stradale sia per i rilievi del caso, sia per regolare il traffico. Si sono infatti formate alcune code in prossimità del punto – chilometro 8 circa della Diramazione – dove è avvenuto lo scontro.
