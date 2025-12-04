Varese News

Varese Laghi

Incidente sulla provinciale a Cadegliano-Viconago: soccorso d’urgenza un 55enne, arriva l’elisoccorso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di varese per la messa in sicurezza del veicolo, i carabinieri di Luino e i mezzi sanitari: oltre all'ambulanza della croce rossa di Luino si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso decollato da Como

Elisoccorso a Gemonio

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, giovedì 4 dicembre, sulla strada provinciale che collega Cadegliano-Viconago, a metà strada tra Lavena Ponte Tresa e Cremenaga.

L’allarme è scattato alle ore 14.30 in via Provinciale per segnalare un sinistro che ha visto coinvolta una sola vettura, con la dinamica di un’uscita di strada con impatto contro un ostacolo.

La persona coinvolta nell’incidente è un uomo di 55 anni. Le sue condizioni, sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulla gravità nell’immediato, hanno richiesto l’intervento in codice di massima urgenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di varese per la messa in sicurezza del veicolo, i carabinieri di Luino e i mezzi sanitari: oltre all’ambulanza della croce rossa di Luino si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso decollato da Como.

Al momento, le operazioni di soccorso e rilievo sono ancora in corso (missione in corso). La strada potrebbe subire rallentamenti o temporanee interruzioni per consentire il completamento delle operazioni e il recupero del mezzo incidentato.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.