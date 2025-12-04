Incidente sulla provinciale a Cadegliano-Viconago: soccorso d’urgenza un 55enne, arriva l’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, giovedì 4 dicembre, sulla strada provinciale che collega Cadegliano-Viconago, a metà strada tra Lavena Ponte Tresa e Cremenaga.

L’allarme è scattato alle ore 14.30 in via Provinciale per segnalare un sinistro che ha visto coinvolta una sola vettura, con la dinamica di un’uscita di strada con impatto contro un ostacolo.

La persona coinvolta nell’incidente è un uomo di 55 anni. Le sue condizioni, sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulla gravità nell’immediato, hanno richiesto l’intervento in codice di massima urgenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di varese per la messa in sicurezza del veicolo, i carabinieri di Luino e i mezzi sanitari: oltre all’ambulanza della croce rossa di Luino si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso decollato da Como.

Al momento, le operazioni di soccorso e rilievo sono ancora in corso (missione in corso). La strada potrebbe subire rallentamenti o temporanee interruzioni per consentire il completamento delle operazioni e il recupero del mezzo incidentato.