Incidente sulla Provinciale a Cuvio: due i feriti
I soccorritori del 118 sono intervenuti con due ambulanze, automedica ed elisoccorso. I feriti trasportati in codice giallo
Un incidente tra due auto è avvenuto questa mattina, lunedì 15 dicembre, attorno alle 6.30 lungo la Provinciale 45 nel comune di Cuvio. (immagine di repertorio)
Lo scontro vicino all’incrocio con la provinciale che conduce a Orino.
Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso che si è alzato dalla base di Villa Guardia.
Due le persone rimaste coinvolte, una donna di 58 anni e un uomo di 43. Sarebbero rimasti feriti in maniera seria e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Uno è stato portato con l’elisoccorso al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.
Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Luino e i Vigili del Fuoco di Varese. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso ed è stata riaperta dopo le 8.00.
