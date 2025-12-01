Varese News

Varese Laghi

Inseguimenti nella notte e denunce: a Lavena Ponte Tresa in azione la polizia locale coi sevizi serali

Il bilancio dell’attività nel mese di ottobre:  il Comando della Polizia Locale ha intensificato la presenza sul territorio di confine con oltre 12 pattugliamenti notturni

polizia locale lavena ponte tresa
Il Comando della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, anche grazie al supporto delle iniziative promosse da Regione Lombardia, ha messo in campo un’importante operazione di controllo del territorio durante i mesi di ottobre e novembre. In totale sono stati effettuati più di dodici pattugliamenti mirati nelle fasce serali e notturne, con particolare attenzione alle zone di confine.

Le attività si sono concentrate sulla prevenzione dei furti predatori e sulla sicurezza stradale. Numerosi pubblici esercizi sono stati sottoposti a ispezioni, mentre sulle principali arterie — comprese le strade statali che attraversano il comune — sono stati organizzati posti di controllo con etilometro e drug test per contrastare la guida in stato di alterazione.

I risultati non sono mancati: 11 veicoli sequestrati, 3 patenti ritirate, diverse sanzioni per violazioni al codice della strada — dalla velocità eccessiva alla mancanza di illuminazione — oltre al sequestro di piccole quantità di droga. Gli agenti hanno inoltre dovuto fronteggiare alcune fughe con inseguimenti, che hanno portato alla denuncia di più persone all’autorità giudiziaria.

Nonostante gli esiti operativi, il Comando sottolinea come lo scopo principale dell’iniziativa resti la prevenzione: una presenza più visibile e costante delle istituzioni sul territorio per scoraggiare comportamenti illeciti e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.