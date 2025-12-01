Inseguimenti nella notte e denunce: a Lavena Ponte Tresa in azione la polizia locale coi sevizi serali
Il bilancio dell’attività nel mese di ottobre: il Comando della Polizia Locale ha intensificato la presenza sul territorio di confine con oltre 12 pattugliamenti notturni
Le attività si sono concentrate sulla prevenzione dei furti predatori e sulla sicurezza stradale. Numerosi pubblici esercizi sono stati sottoposti a ispezioni, mentre sulle principali arterie — comprese le strade statali che attraversano il comune — sono stati organizzati posti di controllo con etilometro e drug test per contrastare la guida in stato di alterazione.
I risultati non sono mancati: 11 veicoli sequestrati, 3 patenti ritirate, diverse sanzioni per violazioni al codice della strada — dalla velocità eccessiva alla mancanza di illuminazione — oltre al sequestro di piccole quantità di droga. Gli agenti hanno inoltre dovuto fronteggiare alcune fughe con inseguimenti, che hanno portato alla denuncia di più persone all’autorità giudiziaria.
Nonostante gli esiti operativi, il Comando sottolinea come lo scopo principale dell’iniziativa resti la prevenzione: una presenza più visibile e costante delle istituzioni sul territorio per scoraggiare comportamenti illeciti e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.
