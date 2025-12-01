Inseguimenti nella notte e denunce: a Lavena Ponte Tresa in azione la polizia locale coi sevizi serali

Il Comando della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, anche grazie al supporto delle iniziative promosse da Regione Lombardia, ha messo in campo un’importante operazione di controllo del territorio durante i mesi di ottobre e novembre. In totale sono stati effettuati più di dodici pattugliamenti mirati nelle fasce serali e notturne, con particolare attenzione alle zone di confine.

Le attività si sono concentrate sulla prevenzione dei furti predatori e sulla sicurezza stradale. Numerosi pubblici esercizi sono stati sottoposti a ispezioni, mentre sulle principali arterie — comprese le strade statali che attraversano il comune — sono stati organizzati posti di controllo con etilometro e drug test per contrastare la guida in stato di alterazione. I risultati non sono mancati: 11 veicoli sequestrati, 3 patenti ritirate, diverse sanzioni per violazioni al codice della strada — dalla velocità eccessiva alla mancanza di illuminazione — oltre al sequestro di piccole quantità di droga. Gli agenti hanno inoltre dovuto fronteggiare alcune fughe con inseguimenti, che hanno portato alla denuncia di più persone all’autorità giudiziaria. Nonostante gli esiti operativi, il Comando sottolinea come lo scopo principale dell’iniziativa resti la prevenzione: una presenza più visibile e costante delle istituzioni sul territorio per scoraggiare comportamenti illeciti e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.