Insulti sui social, Isabella Tovaglieri denuncia Baby Gang. “Non ho paura di chi offende”
L'eurodeputata della Lega contro "giovani musulmani e simpatizzanti della sinistra", ribadisce che vuole andare avanti con le sue battaglie contro quella che considera "islamizzazione della società", le moschee, la carne halal e le processioni islamiche
Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega, ha annunciato oggi di aver «denunciato il rapper Baby Gang e altri hater per gli insulti che ricevo sui social a causa delle battaglie che porto avanti contro l’islamizzazione della nostra società», un tema su cui insiste molto.
«È la prima volta, da quando sono eurodeputata, che decido di farlo, ma non posso più accettare le offese gravissime rivolte a me e alla mia famiglia sia da giovani musulmani residenti in Italia, sia da simpatizzanti della sinistra che si professano paladini dell’accoglienza e del femminismo, ma poi mi attaccano con ingiurie vergognose, che nulla hanno a che vedere con il rispetto per le donne».
Tra le battaglie che vengono citate ci sono le mosse «contro la costruzione delle moschee e la diffusione della carne halal, della legge della sharia e di usanze islamiche medievali come le processioni dell’Ashura in piazza, dove le donne vengono confinate in recinti. Chi continuerà a insultarmi e a minacciarmi per questo, da oggi ne pagherà le conseguenze».
