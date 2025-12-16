Its Incom Academy apre le porte al futuro: due open day per scoprire i corsi in partenza nel 2026 

Due appuntamenti, online e nella sede di Malpensa Fiere, per conoscere da vicino ITS INCOM Academy. Tra le novità, l’area Turismo e Beni Culturali con il nuovo corso biennale “Digital Management for Tourism and Hospitality“. Il primo appuntamento è online il 17 dicembre, un’occasione aperta a chiunque voglia conoscere l’offerta formativa di ITS INCOM Academy collegandosi comodamente da remoto, dialogare con il team di orientamento e approfondire i diversi percorsi di specializzazione disponibili. Il secondo Open Day si svolgerà in presenza il 7 febbraio 2025 presso la sede di Malpensa Fiere, permettendo ai partecipanti di visitare spazi, laboratori e aule tecnologiche dotate di strumentazioni all’avanguardia, incontrare docenti, studenti ed ex studenti, e vivere da vicino l’esperienza formativa di ITS INCOM Academy.

UN’OFFERTA FORMATIVA ORIENTATA AL LAVORO E AL TERRITORIO

ITS INCOM Academy si conferma punto di riferimento per la formazione tecnica superiore in ambito digitale, tecnologico e informatico ma non solo: durante gli Open Day sarà possibile scoprire i corsi afferenti alle diverse aree dell’Academy.

Tutti i percorsi ITS prevedono una forte componente pratica e centinaia di ore di stage presso aziende partner del territorio, favorendo tassi di occupabilità superiori all’80% entro un anno dal diploma.

LA GRANDE NOVITÀ 2026: NASCE L’AREA TURISMO E BENI CULTURALI

La novità di maggior rilievo del prossimo anno formativo è l’inaugurazione di una nuova area dedicata al turismo e ai beni culturali, con il lancio del corso biennale “Digital Management for Tourism and Hospitality“.

Il nuovo percorso rappresenta l’evoluzione naturale del corso annuale IFTS “Digital Tourism, Hospitality & Events” che, nei suoi primi tre anni di attivazione, ha dimostrato di rispondere in modo concreto alle esigenze di enti, strutture ricettive e operatori del territorio. Proprio il riscontro positivo e la crescente richiesta di competenze avanzate hanno portato ITS INCOM Academy ad ampliare l’offerta, trasformando il corso in un percorso biennale altamente specializzante.

Il corso prevede oltre 2.000 ore complessive di formazione, di cui più di 800 ore di stage in aziende e strutture del settore turistico e culturale del territorio. Il percorso forma il Tecnico Superiore per la Gestione dei Servizi di Supporto agli Ospiti (livello EQF 5), una figura professionale completa capace di coniugare competenze digitali, marketing, gestione dell’ospitalità e valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale, rispondendo alle sfide di un settore in continua trasformazione.

“Il territorio varesino e lombardo ha un enorme potenziale turistico, tra laghi, montagne, patrimonio culturale e vicinanza strategica a Malpensa,” sottolinea lo staff di ITS INCOM Academy. “Servono professionisti preparati, che sappiano integrare competenze tradizionali dell’hospitality con le nuove tecnologie digitali. Il nostro nuovo corso nasce proprio per formare questi professionisti del futuro.”

COME PARTECIPARE AGLI OPEN DAY DI ITS INCOM ACADEMY

La partecipazione agli Open Day è gratuita. Per iscriversi e ricevere maggiori informazioni:

ITS INCOM Academy è l’Istituto Tecnico Superiore della Provincia di Varese specializzato in percorsi di alta formazione post-diploma nelle aree ICT, comunicazione digitale, nuove tecnologie e turismo digitale. Con un tasso di occupabilità superiore all’80% entro un anno dal diploma, ITS INCOM rappresenta un’eccellenza formativa riconosciuta sul territorio, grazie alla stretta collaborazione con imprese, università e istituzioni.