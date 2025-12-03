La casa di Nella e Luigi illumina il Natale a Morazzone: un gesto d’affetto per il paese e i vicini

Anche quest’anno Nella e Luigi hanno voluto contribuire a rendere più magica l’atmosfera natalizia nel loro angolo di Morazzone. La loro casa, elegantemente decorata con luci e addobbi, è diventata un piccolo simbolo di festa e condivisione per la via in cui vivono.

Un gesto semplice, fatto con il cuore, che non ha l’ambizione di attirare folle ma piuttosto di regalare un sorriso ai vicini e a chi passa da quelle parti. Le luci sono un modo per festeggiare insieme, anche a distanza, e per portare un po’ di calore nelle fredde sere invernali.