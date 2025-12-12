A “La Materia del giorno” Marta Achini racconta cosa vuol dire lavorare nella moda con uno sguardo trasversale
La professionista racconta il suo percorso tra styling, direzione creativa e insegnamento: “Essere freelance oggi significa sapersi reinventare ogni giorno”. Appuntamento martedì 16 dicembre alle 16 in diretta streaming
Un lavoro che evolve con il settore, fatto di creatività, adattamento e continua formazione. È il percorso di Marta Achini (profilo Instagram), stylist e art director con base a Milano, oggi anche docente alla NABA e punto di riferimento per chi sogna un futuro nella moda. Lo racconterà nella puntata de “La Materia del Giorno” di martedì 16 dicembre alle 16 in diretta sulla webtv di VareseNews, Youtube e sui social del giornale.
Un percorso nato dallo styling e cresciuto con la direzione creativa
Dopo la laurea con lode in Fashion Styling e Comunicazione alla NABA di Milano, Marta Achini inizia il suo percorso professionale nelle redazioni di riviste come Amica, PUNKT Magazine e Lampoon. Lavora a fianco di stylist come Silvia Gabrielli, Ivan Bontchev e Lorenzo Posocco, da cui apprende le basi del mestiere.
Negli anni, affiancando figure come la creative director e talent Candela Pelizza, Marta Achini sviluppa nuove competenze in art direction e social media management, fino a costruire un profilo sempre più trasversale. Ha lavorato per progetti a 360° per brand come Laura Biagiotti, Miu Miu, Stella McCartney, Simonetta Ravizza e Louis Vuitton, occupandosi di produzione shooting, strategia digitale e creazione di contenuti .
Reinventarsi ogni giorno: la vita da freelance nella moda
“La moda è un settore che cambia velocemente, e il lavoro da freelance richiede una grande capacità di adattamento”, racconta Marta. Il suo percorso dimostra quanto oggi sia fondamentale essere trasversali, saper gestire progetti diversi – dallo styling alle campagne social – e affrontare il lavoro con mentalità imprenditoriale.
Durante le lezioni alla NABA, gli studenti le chiedono spesso “come hai iniziato?”, “quali sono stati i passaggi?”, “quali difficoltà hai incontrato?”. Lei risponde condividendo non solo gli step professionali, ma anche aneddoti e scelte di vita che l’hanno portata a diventare una consulente creativa completa.
I mestieri nella moda: più sfaccettati di quanto si pensi
Il mondo della moda non è fatto solo di passerelle. Marta Achini lo dimostra con un portfolio che spazia tra styling editoriale, produzione shooting, creazione contenuti, gestione dei social media, fino alla docenza. Oggi, costruire una carriera significa unire competenze tecniche, cultura visiva e capacità relazionali.
Il suo consiglio a chi si affaccia al settore? “Ascoltare, osservare tanto, non smettere mai di imparare, e soprattutto non avere paura di reinventarsi”.
