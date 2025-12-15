La Provincia di Varese adotta il nuovo piano locale AIB

All’attenzione del Consiglio provinciale, nella seduta di lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 18.00, l’adozione del nuovo Piano Locale delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi (A.I.B.), uno strumento aggiornato e strategico per la sicurezza del territorio.

L’elaborazione del documento è stata affidata alla fine del 2024 a un professionista esterno incaricato dalla Provincia. Il nuovo Piano sostituisce integralmente quello precedente, risalente al 2007, e recepisce i contenuti e le indicazioni della Direttiva Regionale 2025 in materia di antincendio boschivo, aggiornando criteri, procedure e misure operative.

La stesura del Piano è frutto di un lavoro condiviso con il Settore Protezione Civile e con i territori. Un’analisi approfondita degli incendi avvenuti in provincia tra il 2017 e il 2020 ha permesso di individuare punti di forza e criticità del vecchio impianto operativo, offrendo una base concreta per adeguare le strategie al nuovo scenario e alle esigenze emergenti.

Accanto alla struttura operativa, che definisce in modo puntuale le procedure da adottare in fase di emergenza — incluse le attività dei volontari A.I.B. — il nuovo documento introduce un’importante sezione dedicata all’analisi del territorio e dei rischi. Questo elemento, assente nel piano del 2007, rappresenta una significativa innovazione, pienamente coerente con le finalità della fase di prevenzione, oggi centrale nell’azione di Protezione Civile.

Il nuovo Piano, non si applica alle aree gestite dalle Comunità Montane e dagli Enti Parco, per le quali rimangono vigenti documenti specifici elaborati da tali enti, si configura come un elaborato di lungo termine per gli aspetti legati alla prevenzione, mentre è flessibile e dinamico nella parte operativa, che sarà soggetta a costanti aggiornamenti delle risorse e delle procedure in base alle necessità del territorio e all’evoluzione degli strumenti disponibili.

“Questo Piano rappresenta un passo avanti importante nella capacità della Provincia di organizzarsi e prevenire i rischi legati agli incendi boschivi” – afferma il Presidente Marco Magrini – Abbiamo costruito un documento aggiornato e pienamente aderente alle nuove esigenze dei nostri territori. Desidero ringraziare gli uffici e tutti coloro che hanno contribuito alla sua elaborazione: il loro lavoro ci permette oggi di disporre di uno strumento efficace che rafforza la sicurezza e la collaborazione con i volontari e le amministrazioni locali”.

Una volta approvato dal Consiglio provinciale, il documento verrà presentato e condiviso attraverso incontri dedicati con i volontari e con gli amministratori locali, per garantirne la piena diffusione e applicazione operativa.

La delibera di adozione illustrata in Consiglio è passata all’unanimità con immediata eseguibilità.