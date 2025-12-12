Varese News

Varese Laghi

La slitta di Babbo Natale a Varese entra al carcere dei Miogni

Una merenda natalizia speciale per detenuti e famiglie: sorrisi, abbracci e un momento di normalità grazie al Progetto Officina dei Legami

Generico 08 Dec 2025

Mercoledì pomeriggio nel cortile della Casa circondariale Miogni di Varese è accaduto qualcosa di straordinario: la slitta di Babbo Natale è “atterrata” tra i muri dell’istituto penitenziario. Grazie al Progetto Officina dei Legami, promosso dalla Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e dall’associazione Bambini Senza Sbarre, in collaborazione con il direttore Fabrizio Rinaldi e la responsabile dell’Area Trattamentale Serena Pirrello, detenuti e famiglie hanno condiviso una merenda natalizia fatta di sorrisi, abbracci e momenti preziosi di normalità.

A rendere l’atmosfera ancora più magica è stato Michele Salvo (ASD San Michele), nei panni di uno speciale Babbo Natale, insieme alla Casa del Giocattolo Solidale, che ha donato un regalo a ogni bambino. Ma oltre ai dolci e alle sorprese, il vero cuore dell’iniziativa è stato il valore emotivo del ritrovarsi: madri, padri e figli hanno potuto stringersi, parlare, e riscoprire la forza dei legami familiari. Un momento semplice ma profondo, capace di portare calore e speranza anche dove spesso manca. Un Natale che, grazie alla solidarietà, riesce ancora una volta a superare ogni barriera.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.