La slitta di Babbo Natale a Varese entra al carcere dei Miogni
Una merenda natalizia speciale per detenuti e famiglie: sorrisi, abbracci e un momento di normalità grazie al Progetto Officina dei Legami
Mercoledì pomeriggio nel cortile della Casa circondariale Miogni di Varese è accaduto qualcosa di straordinario: la slitta di Babbo Natale è “atterrata” tra i muri dell’istituto penitenziario. Grazie al Progetto Officina dei Legami, promosso dalla Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e dall’associazione Bambini Senza Sbarre, in collaborazione con il direttore Fabrizio Rinaldi e la responsabile dell’Area Trattamentale Serena Pirrello, detenuti e famiglie hanno condiviso una merenda natalizia fatta di sorrisi, abbracci e momenti preziosi di normalità.
A rendere l’atmosfera ancora più magica è stato Michele Salvo (ASD San Michele), nei panni di uno speciale Babbo Natale, insieme alla Casa del Giocattolo Solidale, che ha donato un regalo a ogni bambino. Ma oltre ai dolci e alle sorprese, il vero cuore dell’iniziativa è stato il valore emotivo del ritrovarsi: madri, padri e figli hanno potuto stringersi, parlare, e riscoprire la forza dei legami familiari. Un momento semplice ma profondo, capace di portare calore e speranza anche dove spesso manca. Un Natale che, grazie alla solidarietà, riesce ancora una volta a superare ogni barriera.
