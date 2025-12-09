L’albero di Natale risplende in piazza a Varano
Sabato l'evento organizzato da Proloco e Comune per inaugurare le feste in vista del Natale
Varano Borghi ha acceso l’albero in piazza e il coro Piambello di Brusimpiano (attivo da più di 50 anni) diretto da Renato Orsenigo (direttore esperto, musicista e compositore) ha acceso i cuori del numeroso pubblico presente al concerto che sabato 6 dicembre è andato in scena nella chiesa parrocchiale.
Un bel momento per dare il via alle feste di Natale organizzato in sinergia tra Proloco e Comune. Le tante persone che hanno partecipato e l’esibizione del coro hanno dato vita ad una serata emozionante e ricca di spunti di riflessione e di tenerezza.
Per chiudere in bellezza. Dopo gli applausi al termine del concerto, il pubblico ha gustato anche un buon vin brûlé preparato dalla Proloco.
