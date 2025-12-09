Varese News

L’albero di Natale risplende in piazza a Varano

Sabato l'evento organizzato da Proloco e Comune per inaugurare le feste in vista del Natale

natale varano borghi

Varano Borghi ha acceso l’albero in piazza e il coro Piambello di Brusimpiano (attivo da più di 50 anni) diretto da Renato Orsenigo (direttore esperto, musicista e compositore) ha acceso i cuori del numeroso pubblico presente al concerto che sabato 6 dicembre è andato in scena nella chiesa parrocchiale.

Un bel momento per dare il via alle feste di Natale organizzato in sinergia tra Proloco e Comune. Le tante persone che hanno partecipato e l’esibizione del coro hanno dato vita ad una serata emozionante e ricca di spunti di riflessione e di tenerezza.

Per chiudere in bellezza. Dopo gli applausi al termine del concerto, il pubblico ha gustato anche un buon vin brûlé preparato dalla Proloco.

natale varano borghi
L’esibizione del coro Piambello di Brusimpiano diretto dal maestro Renato Orsenigo nella chiesa parrocchiale di Varano Borghi

