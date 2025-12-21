“Le Firme” vent’anni dopo. A Materia la rimpatriata del multiforme ingegno
A Castronno nello spazio libero di Materia una serata di immagini e parole per i 20 anni del volume fotografico di Andrea Piacquadio (Nem Edizioni): ritratti, testimonianze e il “furore creativo” di un territorio. Con Dino Azzalin, Filippo Brusa, Grazia Tomasotti e molti altri ospiti
A Materia, a Castronno, “atterrano la domanda e l’offerta di futuro”. È l’immagine scelta per aprire la serata “Le Firme” vent’anni dopo, incontro pensato per celebrare il ventesimo anniversario della prima edizione di “Le Firme. Varese e l’Altrove: il multiforme ingegno” (Nem Edizioni), il volume fotografico di Andrea Piacquadio, oggi fotografo di fama internazionale.
Un libro che raccoglie ritratti e testimonianze di oltre cento protagonisti della scena culturale varesina e oltre, e che torna al centro in una serata di parole, ricordi, letture e confronti. La cornice non è neutra. Materia è stata raccontata come un luogo “contaminato” che unisce attività diverse. C’è anche una biblioteca costruita con libri recuperati dal macero, classificati e disponibili per ricerche, con un bibliotecario a disposizione.
Il benvenuto ha avuto anche un tono natalizio. Un “calendario dell’Avvento” da aprire insieme e un piccolo dono all’uscita, prima di affidare la conduzione al giornalista Filippo Brusa, che ha chiamato la serata una “rimpatriata”. Un ritorno alla “patria” comune di un’esperienza culturale condivisa.
Da qui l’omaggio ad Andrea Piacquadio, nato a Busto Arsizio, cresciuto tra Gallarate e Varese, e riconosciuto come autore capace di portare lontano uno sguardo nato in provincia. Accanto a lui, sul palco, l’editore e poeta Dino Azzalin e Grazia Tomasotti, che seguì la produzione e l’editing del progetto. È stata ricostruita la genesi del libro: l’esigenza di “fissare” una stagione creativa del territorio, la scelta di affiancare ai ritratti anche opere e contributi degli artisti, l’impegno organizzativo (telefonate, materiali, adesioni) e l’eco di incontri con figure note.
Azzalin ha ricordato anche la frase posta in esergo e poi ripresa nel dibattito: l’idea che alla società “sia più utile un artista che un idraulico”, con la dedica ironica “anche agli idraulici”, e la controbattuta emersa sul palco: «meglio un ottimo idraulico che un pessimo artista».
La serata è stata attraversata dalle voci di poeti e artisti, con letture e interventi che hanno toccato la formazione, la scuola, l’autodidattica, il lavoro culturale. Si è parlato anche di fotografia oggi: dalla postproduzione alla verità dell’immagine, fino all’impatto dell’intelligenza artificiale. Piacquadio ha spiegato la distanza tra il suo lavoro e il fotogiornalismo. Non un racconto della realtà, ma una costruzione “pittorica”, fatta anche di composizioni e montaggi.
Nel confronto, sono emerse posizioni diverse. Chi rivendica l’onestà documentaria e chi difende la libertà dell’invenzione visiva. Il finale ha tenuto insieme memoria e promessa, l’annuncio di un seguito, un “vent’anni dopo” che guarda avanti, e un gesto simbolico. A Piacquadio è stata messa in mano una macchina fotografica “presa in prestito” per scattare una foto collettiva. Un’immagine come sigillo della serata e primo atto di un nuovo capitolo. Poi i saluti, gli auguri, i ringraziamenti, e l’idea che il “multiforme ingegno” possa tornare a riconoscersi, ancora, in una stessa stanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.