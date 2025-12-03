Varese News

Varese Laghi

Luino “Città per la vita” celebra la Giornata contro la pena di morte

L'evento, organizzato dalla Città di Luino e dalla Comunità di Sant'Egidio, ha visto la partecipazione di relatori e istituzioni locali

Si è svolta domenica 30 novembre a Palazzo Verbania a Luino la tradizionale manifestazione “Luino Città per la Vita contro la pena di morte” organizzata dalla Città di Luino e dalla Comunità di Sant’Egidio.

Sono intervenuti come relatori: Paolo Portentoso, consigliere comunale, presidente della Commissione Servizi alla Comunità e referente del Comune di Luino per la Giornata per la Vita; Alessandro Franzetti, ex presidente del Consiglio Comunale di Luino e promotore nel 2012 dell’adesione del municipio alle Città per la vita; Riccardo Mauri, docente ed esponente della Comunità di Sant’Egidio di Milano.

Nelle tre relazioni si è parlato di pena di morte sotto diversi aspetti: storico, civile, morale, culturale, sociologico e politico. Al termine degli interventi è stata simbolicamente accesa una candela per la vita ed è stato trasmesso un breve filmato contro la pena di morte.

Presenti anche il sindaco di Luino, Enrico Bianchi e la vice sindaca Antonella Sonnessa. Oltre agli organizzatori istituzionali della giornata (Città di Luino e Comunità di Sant’Egidio) hanno dato il loro patrocinio: Chiesa Evangelica e Metodista di Luino, Comunità Operosa Alto Verbano, Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano, Associazione Costruttori di Pace ODV, La Banca del Tempo di Luino, AISU e l’Associazione I Sassi di Lago di Luino.

Come ogni anno si è illuminato un palazzo, quest’anno Palazzo Verbania e si è esposto un cartellone sulla facciata del Comune.

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
