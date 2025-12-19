Max Laudadio a Varese lancia il progetto Quokka

Ovviamente, non doveva annunciare la sua candidatura a sindaco: ma il tenore di chi si è presentato al richiamo della presentazione del progetto Quokka, lanciato da Max Laudadio nel suo studio nel centro di Varese ha fatto comprendere come l’ipotesi, in una situazione politica cosi confusa, non fosse affatto da scartare.

Dal presidente della provincia Magrini al vicepresidente di Alfa ed ex sindaco di Induno Marco Cavallin, dai cronisti politici agli imprenditori: persino il prefetto non ha fatto mancare la sua presenza. Tutti sono passati per una bicchierata a vedere “come butta” in Via Bagaini, dopo che lo studio è stato convertito da sede distaccata di Striscia la Notizia ad agenzia di comunicazione.

Perché era questo l’oggetto della serata: il lancio della sua nuova attività, che prende il nome da un animaletto in via di estinzione.