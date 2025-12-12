Varese News

Varese Laghi

Menta e rosmarino ma anche un po’ di vino nelle dirette di venerdì su Radio Materia

Alle 16,30 avremo come ospite Alberto Palazzi dell'associazione culturale che anima la Valcuvia con eventi e pubblicazioni di grande livello. Alle 18 spazio alle bollicine di Roberto Bianchi, giardiniere che ha fondato una casa vinicola con passione e coraggio

Generico 08 Dec 2025

Menta e rosmarino ma anche un buon vino. Il venerdì di Radio Materia è fatto di profumo di cultura e tradizioni ma anche di sapori autentici che riportano a tradizioni che si sono perse nel nostro territorio.

Ore 16,30 Soci All Time

Alberto Palazzi, anima culturale della Valcuvia, sarà protagonista con l’associazione rivista Menta e Rosmarino che edita l’omonima rivista e molte altre iniziative editoriali ma organizza anche appuntamenti di elevato livello culturale in Valcuvia.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Puntata da brindisi natalizio con Emotion Green Wine e Roberto Bianchi. Un vigneto nato per amore del territorio, un calice che racchiude natura, storia e famiglia. È questa l’essenza di questa realtà agricola fondata da Roberto, giardiniere di formazione e viticoltore per passione, sulle colline che guardano il Lago di Varese.

 

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.