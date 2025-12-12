Menta e rosmarino ma anche un po’ di vino nelle dirette di venerdì su Radio Materia

Menta e rosmarino ma anche un buon vino. Il venerdì di Radio Materia è fatto di profumo di cultura e tradizioni ma anche di sapori autentici che riportano a tradizioni che si sono perse nel nostro territorio.

Ore 16,30 Soci All Time

Alberto Palazzi, anima culturale della Valcuvia, sarà protagonista con l’associazione rivista Menta e Rosmarino che edita l’omonima rivista e molte altre iniziative editoriali ma organizza anche appuntamenti di elevato livello culturale in Valcuvia.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Puntata da brindisi natalizio con Emotion Green Wine e Roberto Bianchi. Un vigneto nato per amore del territorio, un calice che racchiude natura, storia e famiglia. È questa l’essenza di questa realtà agricola fondata da Roberto, giardiniere di formazione e viticoltore per passione, sulle colline che guardano il Lago di Varese.