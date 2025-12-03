Mercatini natalizi, presepi e teatro: una settimana ricca di appuntamenti a Jerago con Orago

«Il mese di dicembre si presenta particolarmente ricco di eventi culturali nel nostro Comune e come Amministrazione ne siamo particolarmente orgogliosi» dice Giovanna Buzzetti, assessora alla cultura di Jerago con Orago. Annunciando la ricca settimana di appuntamenti nel paese.

Appuntamenti natalizi e non solo.

Gli eventi che si susseguiranno nei prossimi giorni – lo spettacolo teatrale del 3.12 al Castello di Jerago “La regina delle nevi”, la mostra dei presepi che si terrà nella Chiesa vecchia a Jerago dal 7.12 al 6.1, i Mercatini di Natale del 7.12 in Piazza Mazzini a Jerago (l’immagine, d’archivio, è puramente indicativa) – sono il frutto della collaborazione tra amministrazione pubblica e associazioni locali e della determinazione dei soggetti coinvolti a diverso titolo.

«La Regina delle Nevi, spettacolo di e con Silvia Priori, oltre ad essere un omaggio alle prossime Olimpiadi invernali, si inserisce nel più ampio contesto della rassegna “Una finestra sull’immaginario” per cui il nostro Comune ha ottenuto il contributo della Regione Lombardia, iniziata proprio con un altro spettacolo, “Il pallavolista volante”, dedicato sempre ai valori dello sport, cui teniamo particolarmente» spiega ancora Buzzetti.

Dopo lo spettacolo, il weekend vede – come da tradizione lombarda – il vero avvio del periodo del Natale, in corrispondenza con i giorni dell’Immacolata.

«I mercatini di Natale quest’anno avranno una nuova veste, segno di un Paese ricco di associazioni locali che credono nelle tradizioni e nel lavoro di squadra e proprio nel segno delle tradizioni il 7 dicembre verrà inaugurata la mostra dei Presepi che, visto il successo dello scorso anno, si conferma fiore all’occhiello degli eventi natalizi di Jerago con Orago».

I mercatini su apriranno alle 10,30, dalle 12 è previsto il pranzo comunitario (prenotazioni entro il 6 al numero 3335457398), alle 16 ci sarà l’arrivo di Babbo Natale, seguito subito dopo dalla distribuzione della cioccolata calda.