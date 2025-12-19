Monti: “Blindare i fondi regionali per la celiachia anche per il 2026”

Garantire continuità economica per chi soffre di celiachia è la priorità dell’Ordine del Giorno presentato al Pirellone. Il consigliere varesino Emanuele Monti punta a blindare le risorse regionali per il 2026, sottolineando come il supporto alimentare non sia solo una questione di dieta, ma una vera e propria terapia per prevenire patologie gravi e complicanze permanenti.

«La lotta alla celiachia è cruciale – le dichiarazioni del consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare – perché, se non trattata, provoca danni all’intestino tenue e al suo assorbimento dei nutrienti, aumentando il rischio di osteoporosi, anemia e malattie autoimmuni come il diabete di tipo 1, tiroiditi, problemi di fertilità e persino tumori intestinali, compromettendo seriamente la qualità e la durata della vita.

Una diagnosi precoce e una dieta senza glutine rigorosa sono essenziali per prevenire queste complicanze e permettere una vita sana e normale. Per questo motivo oggi ho presentato in Aula un Ordine del Giorno, di cui sono Primo Firmatario, che chiede alla Giunta Fontana e alle direzioni generali competenti di garantire le medesime coperture finanziarie previste nell’anno 2025 anche per l’esercizio 2026 e, compatibilmente con le risorse di bilancio, anche per le seguenti annualità».