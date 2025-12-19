Varese News

Monti: “Blindare i fondi regionali per la celiachia anche per il 2026”

Il consigliere regionale, Presidente della Commissione Welfare, chiede alla Giunta Fontana di confermare le coperture finanziarie del 2025 anche per i prossimi anni a tutela di chi soffre di questa patologia

Emanuele Monti

Garantire continuità economica per chi soffre di celiachia è la priorità dell’Ordine del Giorno presentato al Pirellone. Il consigliere varesino Emanuele Monti punta a blindare le risorse regionali per il 2026, sottolineando come il supporto alimentare non sia solo una questione di dieta, ma una vera e propria terapia per prevenire patologie gravi e complicanze permanenti.

«La lotta alla celiachia è cruciale – le dichiarazioni del consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare – perché, se non trattata, provoca danni all’intestino tenue e al suo assorbimento dei nutrienti, aumentando il rischio di osteoporosi, anemia e malattie autoimmuni come il diabete di tipo 1, tiroiditi, problemi di fertilità e persino tumori intestinali, compromettendo seriamente la qualità e la durata della vita.

Una diagnosi precoce e una dieta senza glutine rigorosa sono essenziali per prevenire queste complicanze e permettere una vita sana e normale. Per questo motivo oggi ho presentato in Aula un Ordine del Giorno, di cui sono Primo Firmatario, che chiede alla Giunta Fontana e alle direzioni generali competenti di garantire le medesime coperture finanziarie previste nell’anno 2025 anche per l’esercizio 2026 e, compatibilmente con le risorse di bilancio, anche per le seguenti annualità».

Pubblicato il 19 Dicembre 2025
