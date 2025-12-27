Natale a Varese, proiezioni spente nei giorni clou: Angei chiede il perchè con un’interrogazione

Luci spente proprio quando avrebbero dovuto brillare di più. Lo spettacolo di proiezioni ai Giardini Estensi non ha funzionato in alcuni dei giorni più importanti delle festività natalizie, lasciando a bocca asciutta cittadini e turisti che si erano recati sul posto per ammirare l’installazione luminosa.

A sollevare il caso è Stefano Angei, vice-capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, che ha depositato un’interrogazione formale chiedendo chiarimenti all’amministrazione comunale. «A fronte di una spesa ingente, superiore ai 100mila euro, è inaccettabile che lo spettacolo non sia stato garantito proprio nei giorni più importanti delle festività. I varesini meritano risposte chiare su come vengono spesi i loro soldi», afferma il consigliere.

Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate nei giorni scorsi: «Ho ricevuto diverse lamentele da parte di persone deluse che si sono recate ai Giardini per assistere allo spettacolo, trovando però tutto spento, nessuna proiezione, solamente le lucine a led fisse montate sulle piante e sul prato», spiega Angei. Il problema ha riguardato anche la Vigilia di Natale e, secondo il consigliere leghista, non sarebbe stato comunicato preventivamente alcun annullamento.

Come VareseNews aveva già documentato, già nei giorni precedenti lo spettacolo si era interrotto, a causa di un guasto tecnico causato da un atto vandalico: ma a quanto pare i disservizi non si sono limitati a quella serata. Contattata dalla nostra redazione su segnalazione di alcuni lettori riguardo ai giorni precedenti il Natale, dal comune ci hanno confermato i disguidi facendoli ricondurre ad altri probabili atti vandalici che hanno danneggiato l’installazione.

«L’amministrazione ha affidato questo incarico con un costo di oltre 100.000 euro – incalza Angei – Una cifra importante, sborsata dai contribuenti varesini, che dovrebbe garantire un servizio impeccabile, specialmente nei momenti di maggiore affluenza turistica e cittadina».

Nell’interrogazione, il consigliere della Lega chiede al sindaco Galimberti e alla giunta se siano a conoscenza dell’entità delle interruzioni, quali siano le reali motivazioni che hanno portato al mancato svolgimento dello spettacolo e, soprattutto, se il Comune intenda rivedere il costo totale del servizio a seguito di questi problemi. «È necessario giustificare ogni euro speso e tutelare l’immagine della città e il portafoglio dei cittadini» conclude Angei.