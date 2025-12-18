Un guasto “spegne” per una sera lo spettacolo natalizio ai giardini Estensi di Varese

Grande attesa ma altrettanta delusione ieri sera, 17 dicembre, ai Giardini Estensi, dove lo spettacolo natalizio videoproiettato sugli alberi non è andato in scena. Nonostante le luminarie natalizie fossero regolarmente accese, il video mapping che doveva animare gli alberi del parco – tanto amato da bimbi e famiglie – è rimasto spento, lasciando a bocca asciutta le persone accorse per assistere all’evento.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, dove diversi cittadini hanno espresso la propria preoccupazione e delusione per il mancato spettacolo.

Interpellato sull’accaduto, il Comune ha confermato che si è trattato di un guasto provocato intenzionalmente. «I tecnici stanno lavorando in queste ore per risolverlo, e siamo ragionevolmente certi che per questa sera tutto sia a posto – ha spiegato la vicesindaco Ivana Perusin – Quello che è brutto, per i bambini e per le famiglie, è che è il secondo tentativo che subiamo».

Lo spettacolo videoproiettato sugli alberi rappresenta una delle attrazioni principali del programma natalizio cittadino, e ogni giorno già alcuni minuti prima delle 17.30 si raduna una piccola folla di persone, spesso con bambini, per vederlo: il che rende il vandalismo ancora più sgradevole.