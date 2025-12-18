Un guasto “spegne” per una sera lo spettacolo natalizio ai giardini Estensi di Varese
Lo show videoproiettato sugli alberi non si è visto nella serata del 17 dicembre, malgrado le luci natalizie fossero accese. Molti visitatori in attesa, ma l'accensione non c'è stata. Il Comune: "Intervento in corso"
Grande attesa ma altrettanta delusione ieri sera, 17 dicembre, ai Giardini Estensi, dove lo spettacolo natalizio videoproiettato sugli alberi non è andato in scena. Nonostante le luminarie natalizie fossero regolarmente accese, il video mapping che doveva animare gli alberi del parco – tanto amato da bimbi e famiglie – è rimasto spento, lasciando a bocca asciutta le persone accorse per assistere all’evento.
La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, dove diversi cittadini hanno espresso la propria preoccupazione e delusione per il mancato spettacolo.
Interpellato sull’accaduto, il Comune ha confermato che si è trattato di un guasto provocato intenzionalmente. «I tecnici stanno lavorando in queste ore per risolverlo, e siamo ragionevolmente certi che per questa sera tutto sia a posto – ha spiegato la vicesindaco Ivana Perusin – Quello che è brutto, per i bambini e per le famiglie, è che è il secondo tentativo che subiamo».
Lo spettacolo videoproiettato sugli alberi rappresenta una delle attrazioni principali del programma natalizio cittadino, e ogni giorno già alcuni minuti prima delle 17.30 si raduna una piccola folla di persone, spesso con bambini, per vederlo: il che rende il vandalismo ancora più sgradevole.
