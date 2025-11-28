Seimila persone ai Giardini Estensi per l’accensione del Natale

Venerdì sera Varese ha acceso il suo Natale e lo ha fatto in grande stile. Seimila persone si sono riversate ai Giardini Estensi per l’inaugurazione del Giardino delle Meraviglie, l’installazione luminosa che trasforma l’intero parco in un paesaggio fiabesco fatto di migliaia di lucine scintillanti. Non un angolo è rimasto al buio: ogni pianta, ogni albero, ogni prato è avvolto dalla luce, creando quell’atmosfera che sa di magia e che riempie gli occhi soprattutto dei più piccoli.

Prima del grande momento dell’accensione, sui balconi di Palazzo Estensi si è svolto uno spettacolo che ha tenuto tutti col naso all’insù. La compagnia teatrale Splendor del Vero e l’illusionista Walter Maffei hanno scaldato l’atmosfera con una performance suggestiva, preparando il pubblico al countdown. A dare ufficialmente il via alla serata sono stati il sindaco Davide Galimberti e la vicesindaca Ivana Perusin, che hanno poi lasciato la parola alle luci.

Ma il vero pezzo forte di questa grande installazione sta in fondo ai giardini, dietro la fontana. Qui il videomapping trasforma gli alberi in personaggi che letteralmente parlano, raccontando storie di Natale attraverso sei canzoni originali, una delle quali dedicata espressamente a Varese. Uno spettacolo che si ripeterà ogni sera e che conquista chiunque si fermi ad ascoltare, regalando quel tocco di emozione che fa la differenza tra una bella illuminazione e qualcosa che resta davvero impresso.

Il Giardino delle Meraviglie resterà aperto ogni sera fino al 6 gennaio, dalle 17.30 alle 22.00. Il Natale varesino, quest’anno, promette davvero di lasciare il segno.