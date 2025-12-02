Il Natale incanta il Sacro Monte: dal 6 dicembre luci, musica e tradizioni sul patrimonio UNESCO

Il Sacro Monte si prepara a vivere un Natale speciale con un calendario ricco di appuntamenti che valorizzano ancora di più il fascino del patrimonio UNESCO varesino. Dalle luminarie che illumineranno i vicoli storici ai concerti nel Santuario, alle visite guidate e alle aperture straordinarie dei musei, il Sacro Monte diventa uno dei luoghi privilegiati per respirare l’atmosfera delle feste.

L’accensione delle luci e la creatività dei bambini

Il momento che segna l’inizio per il sacro Monte dell’atmosfera natalizia è fissato per il 6 dicembre all’imbrunire. Il Gruppo Lucine, in collaborazione con l’Associazione Amici del Sacro Monte, accenderà il presepe e le luminarie nei vicoli del borgo, un appuntamento diventato ormai tradizione per i varesini. A rendere ancora più speciali le gallerie del borgo ci saranno i lavori realizzati da bambine e bambini dei 18 doposcuola delle scuole primarie della città, che per tutto il periodo natalizio vestiranno di colore e fantasia le vie del borgo.

Si comincia il 6 dicembre

Il primo giorno di festa è particolarmente denso di appuntamenti. Alle 15 nel Salone teatro parrocchiale di Via Beata Caterina Moriggi, di fronte al Borducan, Aurora Maitea Tomasoni propone “Chi è il Re?“, un teatrino Kamishibai. L’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a auroramaitea@gmail.com.

Sempre alle 15, alla Chiesa dell’Immacolata in Via Prima Cappella, si terrà una visita guidata gratuita nell’ambito della rassegna “Conosci il tuo patrimonio”: l’appuntamento è dedicato alla Chiesa dell’Immacolata alla Prima Cappella, definita “scrigno prezioso che annuncia la Via Sacra”, con prenotazione richiesta su Eventbrite. L’evento è in collaborazione con Immagina Arte Cultura Eventi.

Durante il weekend dell’Immacolata, sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, il Museo Baroffio e la Cripta osserveranno un’apertura straordinaria dalle 10 alle 17.

Musica e spiritualità nel Santuario

Il Santuario di Santa Maria del Monte in Via dell’Assunzione diventa protagonista di diversi appuntamenti musicali che uniscono spiritualità e bellezza artistica. Domenica 7 dicembre alle 17.45 risuoneranno le “Note di Luce in Santuario”, un concerto di musica organistica e corale dedicato al tempo di Avvento e di Natale, curato dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte. Il 13 dicembre alle 18.15 sarà la volta del Coro FAI, mentre il 6 gennaio alle 18 si terrà il tradizionale concerto dell’Epifania con l’Orchestra da Camera Sacro Monte, in partenariato con il Comune di Varese.

Visite guidate alla scoperta del patrimonio

Il programma prevede diverse visite guidate che permettono di scoprire le ricchezze storiche e artistiche del Sacro Monte. Domenica 7 dicembre alle 15 si terrà una visita guidata speciale al Santuario, al borgo e alla Cripta in occasione della festività di Sant’Ambrogio, un percorso che ripercorre la vicenda che ha dato vita ai primi pellegrinaggi su questo monte, passando dagli affreschi del Santuario alla Cripta, prima chiesa del borgo.

Il 4 gennaio 2026 alle 11 nella Cripta e nel Santuario è in programma “La natività a Santa Maria del Monte”, una visita guidata dedicata alle rappresentazioni della Natività presenti sul monte. Il 6 gennaio alle 14 si terrà “Sacro Monte in funicolare”, un viaggio nel tempo per scoprire com’era il borgo agli inizi del Novecento. Il ritrovo è presso la stazione a valle della funicolare e, dopo la salita con questo storico mezzo insieme alla guida, si percorreranno alcune vie del borgo fino alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi, l’eclettica residenza dell’artista milanese autore della porta del Duomo di Milano e grande collezionista di fine Ottocento e inizio Novecento.

La fiaccolata di fine anno

L’appuntamento più suggestivo e partecipato è la tradizionale fiaccolata di fine anno, in calendario per il 28 dicembre alle 20.30. Il corteo percorrerà la Via Sacra, il viale delle Cappelle, fino ad arrivare alla Terrazza sopra la Fontana del Mosè, dove l’Associazione Filarmonica di Comerio suonerà musiche natalizie. Per tutti i presenti saranno offerti vin brulé, tè, panettone e pandoro, in un’atmosfera di festa curata dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varese. In occasione della fiaccolata, dalle 21 alle 23, la Casa Museo Pogliaghi in Via Beata Giuliana osserverà un’apertura straordinaria.

Due eventi speciali con l’Osservatorio e la Befana

Il 7 dicembre alle 10.30 l’Osservatorio Astronomico in Via al Belvedere – Località Campo dei Fiori propone “Natale all’Osservatorio“, visite intorno al solstizio d’inverno con proiezione iniziale, visita delle cupole, della stazione meteorologica e sismica e osservazione del Sole nel laboratorio eliofisico. La durata è di circa due ore, il costo è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini, con prenotazioni su www.astrogeo.va.it.

Il 6 gennaio dalle 15 alle 17 nella Sede degli Amici del Sacro Monte in Via del Ceppo si terrà il “Gran galà della Befana” con la partecipazione di Brillo il coccodrillo, un evento curato dalla Pro Loco Varese pensato per i più piccoli.

Musei aperti per le feste

Dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Museo Baroffio e la Cripta saranno aperti sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17, nei giorni feriali dalle 14 alle 17. L’unica chiusura è prevista per mercoledì 31 dicembre, mentre giovedì 1 gennaio 2026 l’apertura sarà dalle 14 alle 17. In tutti i giorni di apertura sarà possibile accedere alla visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi alle 15, su prenotazione. Per informazioni è possibile scrivere a info@sacromontedivarese.it o consultare il sito www.sacromontedivarese.it.