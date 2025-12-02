Il Natale si accende in tutta Varese, dal Sacro Monte ai quartieri

Il Natale a Varese non si concentra solo nel centro città – dove mercatino in piazza monte Grappa e luci dei giardini Estensi sono già stati inaugurati negli scorsi weekend, e il prossimo weekend ci sarà anche il Creanza Christmas Market a Ville Ponti – ma si diffonde capillarmente tra il borgo del Sacro Monte, patrimonio UNESCO, e tutti i quartieri cittadini. «È proprio questa la bellezza del nostro Natale – sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin, che ha presentato il ricco programma delle iniziative – Malgrado il cuore sia in centro, anche il Sacro Monte si veste di luci e fascino con tanti eventi e allestimenti che rendono ancora più suggestivo il periodo delle feste, mentre i quartieri propongono tantissime iniziative grazie anche al progetto Cultura, quartieri Natale 2025 del Comune di Varese».

Il programma è in continuo aggiornamento: i particolari si possono trovare qui. .

Il borgo di Santa Maria del Monte si illumina

Il Sacro Monte entra nell’atmosfera natalizia il 6 dicembre all’imbrunire, quando il Gruppo Lucine, in collaborazione con l’Associazione Amici del Sacro Monte, accenderà il presepe e le luminarie nei vicoli del borgo. Per tutto il periodo natalizio le gallerie del borgo ospiteranno gli addobbi artistici creati da bambine e bambini dei diciotto doposcuola delle scuole primarie della città, un progetto che porta la creatività dei più piccoli nel cuore del patrimonio UNESCO.

L’appuntamento più atteso e suggestivo però è fissato per il 28 dicembre alle 20.30, con la tradizionale fiaccolata lungo la Via Sacra che raggiungerà la terrazza sopra la Fontana del Mosè, dove la Filarmonica di Comerio intratterrà i partecipanti con musiche natalizie accompagnate da vin brulé, tè, panettone e pandoro.

Musei e cultura sempre aperti

Durante le festività i Musei Civici di Varese garantiranno aperture straordinarie il 26 dicembre e il 6 gennaio, mentre osserveranno la chiusura l’8, il 25 dicembre e il primo gennaio. Al Sacro Monte il Museo Baroffio e la Cripta apriranno con orari speciali dal 26 dicembre al 6 gennaio, nei weekend e nei festivi dalle 10 alle 17, nei giorni feriali dalle 14 alle 17. Durante la fiaccolata del 28 dicembre anche la Casa Museo Pogliaghi terrà le porte aperte in via straordinaria dalle 21 alle 23.

Al Castello di Masnago prosegue la mostra dedicata a Renato Guttuso, uno dei protagonisti della scena artistica italiana del Novecento, organizzata dai Musei Civici con la collaborazione della Fondazione Francesco Pellin e degli Archivi Guttuso di Roma. Il 13 dicembre nella Sala degli Svaghi sarà presentato il nuovo allestimento temporaneo con l’opera “Sera d’Autunno” di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Al Museo Castiglioni nel Parco di Villa Toeplitz si possono visitare due esposizioni: “Nefertari, la regina Immortale“, con la ricostruzione in scala reale di uno degli ambienti della celebre tomba della Valle delle Regine, e “Oltre Pinocchio“, una rappresentazione dell’infanzia nella sua dimensione più autentica realizzata con l’Associazione culturale FreeZone.

La musica risuona nei quartieri

Il calendario musicale attraversa tutta la città. All’11 dicembre al Castello di Masnago è in programma “Natale sur le fil” con Giordano al sax e clarinetto, Massola al clarinetto e flauti dritti, Delfino al pianoforte e la partecipazione della cantante Barbieri, nell’ambito della rassegna Musica nei Quartieri curata dall’Associazione Cameristica di Varese.

Il 13 dicembre a Belforte alle 15.30 va in scena “Fiaba di Natale – A merenda con Nevina e Fiordaprile” con Silvia Sartorio voce recitante e Davide Vendramin alla fisarmonica, mentre il 20 dicembre alle Bustecche, più precisamente allo spazio Yak, l’Orchestra Cameristica di Varese diretta da Fabio Bagatin proporrà un Concerto di Natale con presentazione del libro “Vasi comunicanti”.

Il 19 dicembre in piazza del Podestà risuonerà il Concerto Natalizio del Solevoci Festival Winter alle 11, mentre il 20 dicembre a Capolago nella Chiesa della SS. Trinità la Banda musicale “G. Verdi” terrà il suo Concerto di Natale accompagnato da una mostra fotografica sui 100 anni della banda con immagini storiche del rione. Al Santuario del Sacro Monte il 7 dicembre alle 17.45 andrà in scena “Note di Luce in Santuario”, un concerto di musica organistica e corale dedicato all’Avvento, mentre il 13 dicembre alle 18.15 si esibirà il Coro FAI. Il 6 gennaio sempre al santuario chiuderà le celebrazioni il tradizionale concerto dell’Epifania con l’Orchestra da Camera Sacro Monte.

Teatro e spettacoli per le famiglie

La rassegna Yak – Un Natale nei quartieri porta il teatro in diversi angoli della città. Il 5 dicembre alla Brunella alle 14.30 Karakorum Teatro presenta “Il regalo impossibile”, spettacolo per famiglie e bambini in collaborazione con La Casa Davanti al Sole. Il 13 dicembre alle Bustecche alle 17 va in scena “Il dolce Natale” per bambini dai 3 anni, mentre il 15 dicembre a San Fermo è in programma “Assassinio sul PolarExpress”, una cena con delitto natalizia organizzata con Naturart. Il 20 dicembre la Biblioteca dei Ragazzi “Gianni Rodari” in via Sacco alle 16 ospita “Di Elfi e di Asini”, due storie natalizie della Compagnia La Fa Bù seguite da un laboratorio natalizio per bambini dai 3 anni.

Dal Presepe vivente in poi: solidarietà e tradizioni in tutti i rioni della città

La solidarietà caratterizza molti appuntamenti. Il 6 dicembre a Belforte in piazzale Redaelli dalle 8 alle 13 si tiene la Bancarella solidale del Consiglio di Quartiere 7 con vendita di arance siciliane e ciclamini, parte del progetto “Un cuore per Belforte” che raccoglie generi alimentari non deperibili per le famiglie bisognose attraverso la Caritas.

Il 13 dicembre in Piazza del Podestà dalle 8.30 alle 18 si svolge la Raccolta fondi per la Fondazione Telethon con l’offerta di prodotti solidali.

Il 23 dicembre alle 15.30 in piazza San Vittore torna il Presepe vivente “La Stella dei Magi”, animato da oltre 400 ragazzi dell’A.G.G.S. – Varese 2, organizzato a sostegno dei progetti di sviluppo e aiuto umanitario promossi da AVSI nel mondo.

Ogni quartiere celebra il Natale con le proprie specificità. A Bizzozero domenica 7 dicembre in piazza Statuto parte alle 13 la Corsa dei Babbi Natale organizzata da Circolobizzozero, con percorsi di 1,2 km per i bambini fino a 12 anni e di 2,2 km per ragazzi e adulti, seguita da premiazioni, animazione e rinfresco all’Oratorio San Giovanni Bosco.

Nei quartieri di Masnago, Velate, Bobbiate e Capolago dal 3 all’8 dicembre si svolge “Aspettando la Cometa“, la festa della Comunità Pastorale MAMI organizzata dalla Parrocchia Ss. Pietro e Paolo con bancarelle, concerti e animazioni. A Bobbiate il 13 dicembre alle 10.45 va in scena “Bobbiatale, Natale insieme a Bobbiate” con canzoni natalizie dei bambini della scuola, lo spettacolo dell’Artista Mangiafuoco con bolle luminose ed effetti di fuoco scenico, mostra dei lavori natalizi e giochi per bambini.

Il 14 dicembre Capolago ospita il Presepe vivente per le vie del rione, organizzato dalla Cooperativa di consumo tra operai e contadini, con offerta di cioccolata calda, pandoro e panettone. Il 20 dicembre a San Fermo in via Sette Termini si tiene lo Snow Bowl Nicolò De Peverelli, con tre partite di flag football giovanile organizzate dai Gorillas Varese, musica e banco gastronomico.

Per le vie del centro storico risuoneranno per due volte le melodie degli zampognari, l’8 dicembre dalle 16 alle 18 e il 20 dicembre nello stesso orario, mentre la vigilia di Natale dalle 14.30 alle 18.30 la Piva Babbo Band partirà da Piazza della Repubblica per animare il centro cittadino.

Un regalo musicale sotto l’albero

Infine, la Stagione Musicale Comunale propone anche quest’anno “A Natale regala la grande musica“, un abbonamento speciale a tre concerti: la pianista Angela Hewitt il 18 gennaio, l’Accademia Teatro alla Scala con Pietro De Maria il 18 febbraio e l’Orchestre des Champs-Élysées diretta da Philippe Herreweghe il 20 marzo. La promozione è valida dall’1 al 24 dicembre esclusivamente alla biglietteria MIV in via Bernascone.