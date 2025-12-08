Natale acceso a Varese: in tantissimi in fila per le luci ai Giardini Estensi

Luci accese, città piena. Varese registra il sold out nel periodo natalizio con un weekend che ha visto tantissimi visitatori invadere i Giardini Estensi, trasformati nell’ormai famoso Giardino delle Meraviglie.

Dopo il debutto carico di entusiasmo e partecipazione per l’accensione delle luminarie, che ha segnato l’inizio di un lungo mese di eventi, spettacoli, mercatini e atmosfere da fiaba, anche il weekend appena trascorso ha visto tantissima partecipazione.

Le vie del centro si sono riempite di famiglie, bambini, turisti e residenti, tutti coinvolti in un’atmosfera calda e coinvolgente. I mercatini di Natale, le vetrine illuminate, la musica diffusa e le tante attrazioni hanno reso Varese una meta perfetta per vivere la magia delle feste.

Il cuore dell’evento è stato proprio il Giardino delle Meraviglie, allestito ai Giardini Estensi, che ogni sera si accende dalle 17.30 alle 22.00 fino al 6 gennaio 2026, offrendo installazioni luminose, percorsi scenografici e momenti suggestivi per tutte le età.