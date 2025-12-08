Varese News

Natale acceso a Varese: in tantissimi in fila per le luci ai Giardini Estensi

Dopo il debutto carico di entusiasmo e partecipazione per l'accensione delle luminarie, che ha segnato l'inizio di un lungo mese di eventi, spettacoli, mercatini e atmosfere da fiaba, anche il weekend appena trascorso ha visto tantissima partecipazione

Luci accese, città piena. Varese registra il sold out nel periodo natalizio con un weekend che ha visto tantissimi visitatori invadere i Giardini Estensi, trasformati nell’ormai famoso Giardino delle Meraviglie.

Dopo il debutto carico di entusiasmo e partecipazione per l’accensione delle luminarie, che ha segnato l’inizio di un lungo mese di eventi, spettacoli, mercatini e atmosfere da fiaba, anche il weekend appena trascorso ha visto tantissima partecipazione.

Le vie del centro si sono riempite di famiglie, bambini, turisti e residenti, tutti coinvolti in un’atmosfera calda e coinvolgente. I mercatini di Natale, le vetrine illuminate, la musica diffusa e le tante attrazioni hanno reso Varese una meta perfetta per vivere la magia delle feste.

Il cuore dell’evento è stato proprio il Giardino delle Meraviglie, allestito ai Giardini Estensi, che ogni sera si accende dalle 17.30 alle 22.00 fino al 6 gennaio 2026, offrendo installazioni luminose, percorsi scenografici e momenti suggestivi per tutte le età.

Seimila persone ai Giardini Estensi per l'accensione del Natale

Pubblicato il 08 Dicembre 2025
