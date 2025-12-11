Nau! chiarisce la propria posizione sullo sciopero dell’11 dicembre

Nau spa, azienda del distretto dell’occhialeria di Castiglione Olona, replica alla notizia diffusa nella mattinata di giovedì 11 dicembre dalla Filcams Cgil di Varese, secondo cui all’interno dell’azienda vi sarebbero «alcune criticità inerenti al clima invivibile all’interno del magazzino». Una situazione che ha portato all’apertura dello stato di agitazione. (nella foto un negozio Nau!)

In una nota stampa, l’azienda precisa: «Nau spa smentisce le motivazioni condivise con la stampa dal sindacato e con le quali ha indetto lo sciopero che nella giornata di giovedì 11 dicembre ha coinvolto due addetti dell’azienda. La disponibilità e l’apertura al dialogo con i lavoratori e con i loro rappresentanti sindacali è totale. Nau pone le persone al centro di tutte le proprie strategie di sviluppo e fa dell’attenzione al benessere all’interno di ogni reparto aziendale una caratteristica distintiva dell’organizzazione del lavoro, ispirata a principi di inclusione, ascolto e condivisione degli obiettivi. La bassa partecipazione alla protesta è la testimonianza del positivo clima aziendale costruito nel tempo. I circoscritti casi di licenziamento a cui fa riferimento il comunicato sindacale sono riconducibili a singole vicende, casi specifici legati a valutazioni puntuali che nulla hanno a che vedere con il contesto generale. Ribadiamo comunque la massima apertura al confronto, nel più assoluto rispetto dei diritti di ogni persona e di ogni singolo dipendente».