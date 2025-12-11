Varese News

Economia

Nau! chiarisce la propria posizione sullo sciopero dell’11 dicembre

L'azienda di Castiglione Olona replica alle segnalazioni del sindacato sulle presunte tensioni nel magazzino e ribadisce che la disponibilità e l’apertura al dialogo con i lavoratori e con i loro rappresentanti sindacali è totale

Economia generiche

Nau spa, azienda del distretto dell’occhialeria di Castiglione Olona, replica alla notizia diffusa nella mattinata di giovedì 11 dicembre dalla Filcams Cgil di Varese, secondo cui all’interno dell’azienda vi sarebbero «alcune criticità inerenti al clima invivibile all’interno del magazzino». Una situazione che ha portato all’apertura dello stato di agitazione. (nella foto un negozio Nau!)

In una nota stampa, l’azienda precisa: «Nau spa smentisce le motivazioni condivise con la stampa dal sindacato e con le quali ha indetto lo sciopero che nella giornata di giovedì 11 dicembre ha coinvolto due addetti dell’azienda. La disponibilità e l’apertura al dialogo con i lavoratori e con i loro rappresentanti sindacali è totale. Nau pone le persone al centro di tutte le proprie strategie di sviluppo e fa dell’attenzione al benessere all’interno di ogni reparto aziendale una caratteristica distintiva dell’organizzazione del lavoro, ispirata a principi di inclusione, ascolto e condivisione degli obiettivi. La bassa partecipazione alla protesta è la testimonianza del positivo clima aziendale costruito nel tempo. I circoscritti casi di licenziamento a cui fa riferimento il comunicato sindacale sono riconducibili a singole vicende, casi specifici legati a valutazioni puntuali che nulla hanno a che vedere con il contesto generale. Ribadiamo comunque la massima apertura al confronto, nel più assoluto rispetto dei diritti di ogni persona e di ogni singolo dipendente».

Castiglione Olona, clima teso alla Nau: proclamato lo stato di agitazione, possibili scioperi

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.