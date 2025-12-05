Niente pioggia e un po’ di sole sul weekend dell’Immacolata

Con oggi pomeriggio si interrompe il flusso di deboli perturbazioni atlantiche che ha portato negli ultimi giorni sul Varesotto cieli nuvolosi e deboli piogge. Il tempo migliora da oggi pomeriggio e nel fine settimana l’anticiclone delle Azzorre che si sposta verso le Alpi porterà il sole e temperature non troppo fredde sul fine settimana dell’Immacolata.

Vediamo dunque le previsioni, giorno per giorno, del Centro Geofisico Prealpino

Venerdì 5 dicembre – Al mattino nuvoloso con ultime gocce di pioggia. Nel pomeriggio miglioramento, graduale dissoluzione della nuvolosità, via via in parte soleggiato a partire da Alpi e Prealpi. Clima mite per la stagione.

Sabato 6 dicembre – Soleggiato, su Alpi e Prealpi solo qualche velatura di nubi alte. In pianura formazione di nebbie notturne in dissoluzione nelle ore più calde. Diminuzione delle temperature minime ma clima mite in giornata e sulle Prealpi con inversione termica.

Domenica 7 dicembre – In parte soleggiato con spesse velature o passaggio di nubi medio-alte. Maggiore nuvolosità lungo le Alpi con qualche fiocco di neve sul confine oltre 1200 m. Altrove asciutto. Presenza di nebbie o nubi basse sulla bassa padana.

Lunedì 8 dicembre – Abbastanza soleggiato, qualche velatura o passaggio di nubi medio-alte. Nebbia notturna in pianura in parziale dissoluzione. Con cielo sereno, brinate all’alba. Massime verso 10°C.

(foto di Catalin Bocicu)