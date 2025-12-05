Varese News

Niente pioggia e un po’ di sole sul weekend dell’Immacolata

Nel fine settimana l’anticiclone delle Azzorre che si sposta verso le Alpi porterà il sole e temperature non troppo fredde sul Varesotto

valle olona catalin bocicu

Con oggi pomeriggio si interrompe il flusso di deboli perturbazioni atlantiche che ha portato negli ultimi giorni sul Varesotto cieli nuvolosi e deboli piogge. Il tempo migliora da oggi pomeriggio e nel fine settimana l’anticiclone delle Azzorre che si sposta verso le Alpi porterà il sole e temperature non troppo fredde sul fine settimana dell’Immacolata.

Vediamo dunque le previsioni, giorno per giorno, del Centro Geofisico Prealpino

Venerdì 5 dicembre – Al mattino nuvoloso con ultime gocce di pioggia. Nel pomeriggio miglioramento, graduale dissoluzione della nuvolosità, via via in parte soleggiato a partire da Alpi e Prealpi. Clima mite per la stagione.

Sabato 6 dicembre – Soleggiato, su Alpi e Prealpi solo qualche velatura di nubi alte. In pianura formazione di nebbie notturne in dissoluzione nelle ore più calde. Diminuzione delle temperature minime ma clima mite in giornata e sulle Prealpi con inversione termica.

Domenica 7 dicembre – In parte soleggiato con spesse velature o passaggio di nubi medio-alte. Maggiore nuvolosità lungo le Alpi con qualche fiocco di neve sul confine oltre 1200 m. Altrove asciutto. Presenza di nebbie o nubi basse sulla bassa padana.

Lunedì 8 dicembre – Abbastanza soleggiato, qualche velatura o passaggio di nubi medio-alte. Nebbia notturna in pianura in parziale dissoluzione. Con cielo sereno, brinate all’alba. Massime verso 10°C.

(foto di Catalin Bocicu)

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
