Novara si prende il derby in rimonta, un punto per la Eurotek Uyba

La Eurotek Busto Arsizio trova un punto sotto l’albero: in un derby del Ticino infuocato la squadra di Barbolini esce sconfitta al termine del tie-break e muove la classifica in un match contro una delle corazzate di Serie A1. Resta però un po’ di rammarico tra i supporters biancorossi perché la Uyba dopo due set comandava 2-0 e sembrava poter completare il colpo; la Igor però ha reagito e si è imposta in rimonta dopo 2 ore e 22′ di gioco.

La squadra di Barbolini è partita molto bene grazie al fondamentale del muro-difesa e a una Josephine Obossa inarrestabile, autrice di 31 punti con tre servizi vincenti a completare l’opera. Seki l’ha cercata spesso con profitto, alternando anche i palleggi in direzione di Melanie Parra che ha messo a terra 17 palloni. (foto Alemani-Volleybusto)

Con le spalle al muro, Bernardi ha mandato in campo Britt Herbots e la mossa è servita: la ex di turno ha segnato 7 punti ma soprattutto ha dato equilibrio a una Novara che poi è stata trascinata da una clamorosa Tatiana Tolok, votata MVP dell’incontro e autrice di ben 36 punti. Barbolini a quel punto ha rigirato il sestetto – dentro Gennari e Eckl – ma non è riuscito a cambiare la direzione di un incontro equilibrato e spettacolare, disputato davanti a oltre 1.500 spettatori.

«Dopo essere andate in vantaggio 2-0 giocando bene, ho creduto di portare a casa i tre punti, poi qualcosa si è spento nel nostro campo – ha spiegato Alessia Gennari – Loro hanno ripreso fiducia, ma credo che non abbiano giocato la miglior pallavolo, quindi avremmo potuto approfittarne un po’ di più. Rimane un punto che per noi vale oro, però avremmo forse meritato qualcosina in più, ma per la classifica va bene così».

Eurotek Laica Busto A. – Igor Gorgonzola Novara 2-3

(25-22, 25-19, 18-25, 21-25, 11-15)

Busto A: Battista 2, Pelloni (L), Gennari 4, Metwally, Seki 1, Van Avermaet 10, Schmit, Diouf, Parlangeli, Obossa 31, Eckl 5, Torcolacci 7, Parra 17, Voltani ne. All. Barbolini.

Novara: Cambi 2, Herbots 7, Squarcini 10, De Nardi (L), Leonardi ne, Alsmeier 12, Ishikawa 1, Mims 1, Bonifacio 10, Carraro, Baijens ne, Tolok 36, Costantini, Melli. All. Bernardi.

Arbitri: Saltalippi e Papadopol.

Note. Durata: 29, 27, 24, 29, 17. tot. 2h 22′ Spettatori: 1544. UYBA: Battute vincenti 7, battute errate 15, muri 11, attacco 39%, ricezione 51%, errori 27. Novara: Battute vincenti 7, battute errate 14, muri 12, attacco 44%, ricezione 61%, errori 23.