Nove misure cautelari tra Toscana e Lombardia per narcotraffico, sequestri anche a Busto Arsizio

C’è anche Busto Arsizio nell’indagine che ha portato all’esecuzione di nove misure cautelari nell’ambito di un’operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento, emesso dal Gip fiorentino, ha disposto otto custodie cautelari in carcere e un arresto domiciliare nei confronti di soggetti ritenuti parte di un’associazione per delinquere italo-albanese dedita al traffico di stupefacenti.

Le attività investigative hanno evidenziato come il network criminale, con basi operative principali in Toscana, potesse contare su canali di rifornimento e appoggio anche in Lombardia. In questo contesto, Busto Arsizio figura tra i luoghi in cui, tra il 2023 e il 2024, sono stati effettuati sequestri di droga nel corso delle indagini.

Complessivamente, tra Castelfiorentino, Colle Val d’Elsa e Busto Arsizio, i militari hanno sequestrato 17 chilogrammi di cocaina, 18 chilogrammi di hashish e un chilogrammo di marijuana, procedendo a tre arresti in flagranza di reato. Gli inquirenti hanno ricostruito un’organizzazione strutturata, con compiti ben definiti e l’utilizzo di coperture lavorative, come l’impiego formale nel trasporto merci, per mascherare i movimenti dello stupefacente.

L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Firenze, Nucleo di Polizia economico-finanziaria, con il supporto dello Scico. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari sono in corso perquisizioni mirate anche a individuare ulteriori quantitativi di droga e i proventi dell’attività illecita.