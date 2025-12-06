Oltre 700 moto davanti alla chiesa per salutare Alessio, il 19enne di Busto Arsizio morto in un incidente stradale

Oltre 700 moto parcheggiate davanti alla chiesa di Beata Giuliana a Busto Arsizio per dare l’ultimo saluto al giovane biker 19enne Alessio Napolitano morto in un incidente stradale la notte tra il 28 e il 29 novembre scorso a seguito di uno scontro con un’auto.

Galleria fotografica Maxi raduno di moto per il funerale di Alessio Napolitano a Busto Arsizio 4 di 8

Sin dalle 8,30 di questa mattina, sabato, il quartiere a nord di Busto Arsizio si è riempito di moto che sono arrivate da tutta la provincia e oltre: gruppi di amici, motoclub di harleysti con le classiche giacche in pelle nera decorate con i loro simboli, ragazzi con moto da cross, vespe, moto sportive.

Davanti alla chiesa, chiamati a raccolta dai famigliari di Alessio, sono arrivati in tantissimi per esprimere la solidarietà facendo rombare i motori dei loro mezzi.

Un segnale che papà Alain ha voluto dare anche per riportare l’attenzione sul tema della sicurezza stradale per chi viaggia su due ruote, spesso in contrasto con chi viaggia su quattro.