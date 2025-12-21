Pagelle Pro Patria, attaccanti spreconi, difesa in costante difficoltà
A centrocampo si salvano Schirò e Di Munno, Rovida perforato tre volte, Giudici e Orfei provano a cambiare l’inerzia
Rovida 5,5: serata in cui non sfodera le solite grandi patate, ma subisce comunque 3 gol su tre tiri complessivi del Renate.
Reggiori 5,5: nel secondo tempo sfiora il gol con un destro dalla distanza. Per il resto soffre parecchio; sul primo gol fatica a marcare Anelli, che fa da sponda spalancando la strada a Bonetti per l’1-0
Travaglini 5: in sofferenza come tutto il reparto arretrato. Leggero in marcatura su Kolaj in occasione del terzo gol.
Aliata 5: in costante difficoltà ogni qualvolta gli avversari si presentano nell’area della Pro Patria.
Mora 5: va in affanno nell’uno contro uno, come in occasione del secondo gol quando lascia troppa libertà di manovra a Riviera, che poi serve Mastromonaco.
(Giudici 6: molto meglio rispetto alle ultime uscite, il suo ingresso dà un po’ più di vivacità alla manovra, con qualche tiro e cross interessanti).
Schiavone 5,5: non riesce a dettare i tempi alla squadra. Su alcuni calci piazzati mette palloni interessanti, non sfruttati dai compagni.
(Di Munno 6: si mette in evidenza soprattutto in fase difensiva, con alcune chiusure importanti che disinnescano situazioni pericolose).
Ferri 5: prestazione incolore per il capitano che continua nel suo momento di difficoltà non riuscendo mai ad incidere sulle partite.
Dimarco 5: non incide né in fase difensiva né offensiva; nel secondo tempo prova la conclusione, ma il tiro è completamente fuori misura.
(Orfei 6: pochi minuti a disposizione, ma porta maggior freschezza alla manovra offensiva della Pro Patria).
Schiró 6: uno dei pochi a salvarsi, perché fin quando rimane in campo è tra i più pericolosi tra i tigrotti.
Citterio 5,5: non riesce ad incidere sull’andamento della gara.
Mastroianni 5,5: lotta per tutta la partita e crea molte occasioni, ma pesa il gol sbagliato nel secondo tempo solo davanti a Nobile.
Renelus 5,5: ci prova in diverse occasioni, senza però riuscire a pungere, sprecando alcune situazioni favorevoli.
(Udoh 5: non riesce mai ad essere pericoloso).
All. Bolzoni 5: ancora non è riuscito ad entrare nella testa della squadra, che ancora una volta lascia a desiderare sotto diversi aspetti, a partire da un approccio alla partita decisamente sbagliato.
Testa: “A gennaio interverremo per migliorare una classifica inaccettabile”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.