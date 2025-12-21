Varese News

Pagelle Pro Patria, attaccanti spreconi, difesa in costante difficoltà

A centrocampo si salvano Schirò e Di Munno, Rovida perforato tre volte, Giudici e Orfei provano a cambiare l’inerzia

Pro Patria - Renate 0-3

Rovida 5,5: serata in cui non sfodera le solite grandi patate, ma subisce comunque 3 gol su tre tiri complessivi del Renate.

Reggiori 5,5: nel secondo tempo sfiora il gol con un destro dalla distanza. Per il resto soffre parecchio; sul primo gol fatica a marcare Anelli, che fa da sponda spalancando la strada a Bonetti per l’1-0

Travaglini 5: in sofferenza come tutto il reparto arretrato. Leggero in marcatura su Kolaj in occasione del terzo gol.

Aliata 5: in costante difficoltà ogni qualvolta gli avversari si presentano nell’area della Pro Patria.

Mora 5: va in affanno nell’uno contro uno, come in occasione del secondo gol quando lascia troppa libertà di manovra a Riviera, che poi serve Mastromonaco.
(Giudici 6: molto meglio rispetto alle ultime uscite, il suo ingresso dà un po’ più di vivacità alla manovra, con qualche tiro e cross interessanti).

Disastro Pro Patria: il Renate si impone 3-0 allo “Speroni”

Schiavone 5,5: non riesce a dettare i tempi alla squadra. Su alcuni calci piazzati mette palloni interessanti, non sfruttati dai compagni.
(Di Munno 6: si mette in evidenza soprattutto in fase difensiva, con alcune chiusure importanti che disinnescano situazioni pericolose).

Ferri 5: prestazione incolore per il capitano che continua nel suo momento di difficoltà non riuscendo mai ad incidere sulle partite.

Dimarco 5: non incide né in fase difensiva né offensiva; nel secondo tempo prova la conclusione, ma il tiro è completamente fuori misura.
(Orfei 6: pochi minuti a disposizione, ma porta maggior freschezza alla manovra offensiva della Pro Patria).

Schiró 6: uno dei pochi a salvarsi, perché fin quando rimane in campo è tra i più pericolosi tra i tigrotti.

Citterio 5,5: non riesce ad incidere sull’andamento della gara.

Mastroianni 5,5: lotta per tutta la partita e crea molte occasioni, ma pesa il gol sbagliato nel secondo tempo solo davanti a Nobile.

Renelus 5,5: ci prova in diverse occasioni, senza però riuscire a pungere, sprecando alcune situazioni favorevoli.
(Udoh 5: non riesce mai ad essere pericoloso).

All. Bolzoni 5: ancora non è riuscito ad entrare nella testa della squadra, che  ancora una volta lascia a desiderare sotto diversi aspetti, a partire da un approccio alla partita decisamente sbagliato.

Testa: “A gennaio interverremo per migliorare una classifica inaccettabile”

Pubblicato il 21 Dicembre 2025
