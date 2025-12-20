Disastro Pro Patria: il Renate si impone 3-0 allo “Speroni”

La Pro Patria esce sconfitta nell’ultima sfida del 2025 contro il Renate, che si impone per 3-0 allo “Speroni”. La squadra di mister Bolzoni ha pagato un primo tempo non all’altezza, condizionato dal gol dopo appena 2 minuti di Bonetti, figlio di un approccio decisamente non adeguato. La reazione dei tigrotti è arrivata dopo aver subito il secondo schiaffo, arrivato al 24′ per mano di Mastromonaco, infatti tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, i padroni di casa creano delle buone occasioni, anche grazie agli ingressi di Giudici e Orfei che hanno dato maggior pericolosità offensiva. Tuttavia la squadra di mister Bolzoni è parsa troppo poco cinica sottoporta, a differenza della squadra di Foschi che ha capitalizzato al meglio le situazioni offensive a suo favore, come il contropiede finalizzato da Kolaj per il 3-0. Grida vendetta l’occasione sprecata da Mastroianni nella ripresa. La squadra bustocca incassa così l’undicesima sconfitta in campionato chiudendo il girone di andata con appena 12 punti.

Galleria fotografica Pro Patria – Renate 0-3 4 di 30

Fischio d’inizio

Mister Bolzoni ripropone il 3-4-1-2 di Arzignano con solamente due varianti che sono Dimarco e Aliata al posto di Giudici e Motolese. Vanno in panchina i recuperati Di Munno, Bagatti e Udoh. Il Renate risponde con il 3-5-2 con Nobile tra i pali, In difesa Spedalieri, Auriletto e Ori, in mezzo Bonetti, Vassallo e Mastromonaco (inizialmente previsto Calì), sulle fasce Delcarro e Riviera, mentre in avanti Anelli e Karlsson

Primo tempo

Il Renate passa in vantaggio dopo appena 2′ con un gol di Bonetti, che si inserisce sfruttando una sponda di Anelli e batte a rete in diagonale. Successivamente le pantere vanno vicine al raddoppio con un tentativo di Anelli. I tigrotti sfiorano il pareggio con Renelus, che non riesce a sfruttare un pallone perso in uscita da Nobile. Al 24′ arriva il 2-0 con un gran gol di Mastromonaco da fuori area. Dopo il raddoppio ospite, i padroni di casa provano a rientrare in partita con due tentativi di Schirò e uno di Renelus, ma in tutte le occasioni le conclusioni vengono state respinte da Nobile. Il primo tempo si chiude sul 2-0 in favore della squadra di Foschi dopo 3′ di recupero.

Secondo tempo

La Pro Patria inizia la ripresa con una serie di occasioni create dal neoentrato Giudici, prima con un cross insidioso su punizione e poi con un destro uscito di poco. Successivamente Renelus e Travaglini ci provano senza inquadrare la porta. Alla mezz’ora Mastroianni si divora il 2-1 calciando addosso a Nobile, dopo essersi girato bene in area. Pochi istanti più tardi è Reggiori a sfiorare la rete con un bel tiro da fuori, tolto dall’incrocio da Rovida. All’ultimo dei quattro di recupero il Renate trova il definitivo 3-0, grazie ad un bel contropiede finalizzato molto bene da Kolaj.

PRO PATRIA-RENATE 0-3 (0-2)

Reti: 2′ Bonetti (REN), 24′ Mastromonaco (REN), 49′ st Kolaj

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Reggiori, Aliata, Travaglini; Mora (1′ st Giudici), Schiavone (9′ st Di Munno), Ferri, Dimarco (35′ st Orfei); Schirò (9′ st Citterio); Mastroianni, Renelus (26′ st Udoh). A disposizione: Gnonto, Zamarian, Viti, Ricordi, Motolese, Ganz, Bagatti. Allenatore: Bolzoni.

Renate (3-5-2): Nobile, Spedalieri, Auriletto, Ori; Del Carro, Mastromonaco, Vassallo (32′ st Ruiz), Bonetti, Riviera; Anelli (26′ st Kolaj), Karlsson (26′ st De Leo). A disposizione: Bartoccioni, Spalluto, Ziu, Meloni, Nene. Allenatore: Foschi.

Ammoniti: Renelus (PPA), Spedalieri (REN), Orfei (PPA), Aliata (PPA), Ruiz (REN)

Arbitro: Aloise di Voghera. Collaboratori: Cadirola di Milano e Chimento di Saronno. IV Ufficiale: Diop di Treviglio. Fvs: Colazzo di Casarano

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.