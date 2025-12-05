Panettoni e stelle di Natale in piazza Libertà con la Croce Rossa di Saronno

Nei weekend di dicembre (7-8, 13-14 e 20-21), dalle 9 alle 18, i volontari della Croce Rossa di Saronno saranno presenti con un gazebo in piazza Libertà per offrire panettoni artigianali e stelle di Natale. Un’occasione per fare o farsi un regalo, contribuendo al tempo stesso alle numerose iniziative sociali e sanitarie che la Croce Rossa porta avanti sul territorio tutto l’anno.

Il ricavato delle offerte contribuirà a sostenere i progetti della Croce Rossa a livello locale: dal supporto alle famiglie in difficoltà all’assistenza sanitaria, fino alla formazione nelle scuole e nelle comunità. Un piccolo acquisto può così diventare un gesto concreto di solidarietà e partecipazione attiva alla vita del territorio.