Passaggio a vuoto per la Uyba: sconfitta 3-0 a Bergamo

Si chiude con un brusco passaggio a vuoto la trasferta della Eurotek Laica UYBA, che nella terza giornata di ritorno cede nettamente sul campo di Bergamo. Un 3-0 pesante che ha visto le biancorosse incapaci di dare continuità alla crescita mostrata sabato scorso contro Novara, dove pur perdendo avevano lottato fino al quinto set.

Il match è stato segnato dall’intensità delle orobiche, guidate dal nuovo tecnico Cervellin e trascinate da una Kendall Kipp monumentale, autrice di 25 punti. Dopo un primo set in cui Busto ha provato a restare agganciata grazie ai colpi di Josephine Obossa (14 punti) e a un momentaneo vantaggio firmato da Diouf sul 19-20, le padrone di casa hanno ripreso il controllo chiudendo 25-23. Da quel momento la partita è scivolata via: il secondo parziale è stato un dominio bergamasco (25-13), mentre nel terzo i cambi operati da coach Barbolini, che ha inserito Battista ed Eckl, non sono bastati a evitare il 25-19 finale.

Alessia Gennari ha analizzato la sconfitta sottolineando il brutto approccio alla gara e l’impossibilità di invertire la rotta durante l’incontro, definendo la prova della UYBA “un match da dimenticare”. Con questo risultato, le biancorosse restano al settimo posto con 20 punti, ma Bergamo ora incalza a una sola lunghezza di distanza.

Il riscatto è atteso per la sfida casalinga di venerdì 26 dicembre alle ore 18:00 alla e-work arena contro Chieri. Sarà fondamentale per le “farfalle” ritrovare subito fiducia per non perdere terreno nella zona centrale della classifica.

Bergamo – Eurotek Laica UYBA 3-0 (25-23, 25-13, 25-19)

Bergamo: Carraro, Eze 3, Bolzonetti 5, Kipp 25, Ferrario ne, Mosser 1, Strubbe ne, Micheletti ne, Armini (L), Weske 1, Manfredini 9, Mlejnkova 8, Meli 6, Cese Montalvo ne. All. Cervellin.

Eurotek Laica UYBA: Battista 5, Pelloni (L), Gennari 1, Metwally 3, Seki, Van Avermaet 5, Schmit, Diouf 1, Parlangeli ne, Obossa 14, Eckl 2, Torcolacci 8, Parra 4, Bimbi ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Armandola – Serafin

Note:

Durata: 27, 24, 27. Tot. 1h 25′

Spettatori: 3106

Bergamo: Battute vincenti 4, battute errate 6, muri 8, attacco 48%, ricezione 50%, errori 12.

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 1, battute errate 10, muri 6, attacco 34%, ricezione 39%, errori 17.