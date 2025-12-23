Passaggio a vuoto per la Uyba: sconfitta 3-0 a Bergamo
Le "farfalle" non riescono a sbloccarsi alla Chorus Life Arena. La squadra di Barbolini subisce l'aggressività delle padrone di casa e vede Bergamo accorciare pericolosamente in classifica
Si chiude con un brusco passaggio a vuoto la trasferta della Eurotek Laica UYBA, che nella terza giornata di ritorno cede nettamente sul campo di Bergamo. Un 3-0 pesante che ha visto le biancorosse incapaci di dare continuità alla crescita mostrata sabato scorso contro Novara, dove pur perdendo avevano lottato fino al quinto set.
Il match è stato segnato dall’intensità delle orobiche, guidate dal nuovo tecnico Cervellin e trascinate da una Kendall Kipp monumentale, autrice di 25 punti. Dopo un primo set in cui Busto ha provato a restare agganciata grazie ai colpi di Josephine Obossa (14 punti) e a un momentaneo vantaggio firmato da Diouf sul 19-20, le padrone di casa hanno ripreso il controllo chiudendo 25-23. Da quel momento la partita è scivolata via: il secondo parziale è stato un dominio bergamasco (25-13), mentre nel terzo i cambi operati da coach Barbolini, che ha inserito Battista ed Eckl, non sono bastati a evitare il 25-19 finale.
Alessia Gennari ha analizzato la sconfitta sottolineando il brutto approccio alla gara e l’impossibilità di invertire la rotta durante l’incontro, definendo la prova della UYBA “un match da dimenticare”. Con questo risultato, le biancorosse restano al settimo posto con 20 punti, ma Bergamo ora incalza a una sola lunghezza di distanza.
Il riscatto è atteso per la sfida casalinga di venerdì 26 dicembre alle ore 18:00 alla e-work arena contro Chieri. Sarà fondamentale per le “farfalle” ritrovare subito fiducia per non perdere terreno nella zona centrale della classifica.
Bergamo – Eurotek Laica UYBA 3-0 (25-23, 25-13, 25-19)
Bergamo: Carraro, Eze 3, Bolzonetti 5, Kipp 25, Ferrario ne, Mosser 1, Strubbe ne, Micheletti ne, Armini (L), Weske 1, Manfredini 9, Mlejnkova 8, Meli 6, Cese Montalvo ne. All. Cervellin.
Eurotek Laica UYBA: Battista 5, Pelloni (L), Gennari 1, Metwally 3, Seki, Van Avermaet 5, Schmit, Diouf 1, Parlangeli ne, Obossa 14, Eckl 2, Torcolacci 8, Parra 4, Bimbi ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.
Arbitri: Armandola – Serafin
Note:
Durata: 27, 24, 27. Tot. 1h 25′
Spettatori: 3106
Bergamo: Battute vincenti 4, battute errate 6, muri 8, attacco 48%, ricezione 50%, errori 12.
Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 1, battute errate 10, muri 6, attacco 34%, ricezione 39%, errori 17.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.