Pellegrinaggio ad Assisi con don Marco Casale: «A San Francesco chiediamo il dono della pace»
Quarantasei pellegrini da Gavirate e Comerio in cammino tra Umbria e spiritualità, in vista dell’ottavo centenario della morte del santo di Assisi
Un pellegrinaggio nel segno della fede, della pace e della fraternità. Il parroco don Marco Casale ha guidato un gruppo di 46 pellegrini provenienti da Gavirate e Comerio in un viaggio spirituale nei luoghi francescani dell’Umbria.
«Oggi siamo stati pellegrini ad Assisi – ha raccontato don Marco Casale – anticipando le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi. A lui abbiamo chiesto che ci ottenga il dono della pace».
Il pellegrinaggio si articola in più tappe significative: ieri il gruppo ha visitato Gubbio, oggi Assisi, cuore della spiritualità francescana, mentre domani è prevista la conclusione a Perugia.
Un’esperienza vissuta come cammino condiviso, tra preghiera, riflessione e comunità, che anticipa uno degli anniversari più importanti della storia francescana e rafforza il legame tra i partecipanti e il messaggio universale di pace lasciato dal santo di Assisi.
