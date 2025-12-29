Varese News

Varese Laghi

Pellegrinaggio ad Assisi con don Marco Casale: «A San Francesco chiediamo il dono della pace»

Quarantasei pellegrini da Gavirate e Comerio in cammino tra Umbria e spiritualità, in vista dell’ottavo centenario della morte del santo di Assisi

Generico 29 Dec 2025

Un pellegrinaggio nel segno della fede, della pace e della fraternità. Il parroco don Marco Casale ha guidato un gruppo di 46 pellegrini provenienti da Gavirate e Comerio in un viaggio spirituale nei luoghi francescani dell’Umbria.

«Oggi siamo stati pellegrini ad Assisi – ha raccontato don Marco Casale – anticipando le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi. A lui abbiamo chiesto che ci ottenga il dono della pace».

Il pellegrinaggio si articola in più tappe significative: ieri il gruppo ha visitato Gubbio, oggi Assisi, cuore della spiritualità francescana, mentre domani è prevista la conclusione a Perugia.

Un’esperienza vissuta come cammino condiviso, tra preghiera, riflessione e comunità, che anticipa uno degli anniversari più importanti della storia francescana e rafforza il legame tra i partecipanti e il messaggio universale di pace lasciato dal santo di Assisi.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.