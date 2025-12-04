“Pendolari esasperati sulla Milano-Varese”: il consigliere Astuti chiede un piano d’azione contro i continui guasti tecnici
il consigliere regionale Dem chiede di chiarire una volta per tutte le cause dei guasti che continuano a verificarsi lungo la linea ferroviaria
Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti oggi ha scritto all’amministratore delegato di Trenord e all’assessore regionale per chiedere di chiarire una volta per tutte le cause dei guasti che continuano a verificarsi lungo la linea ferroviaria Milano-Varese e quali iniziative siano previste per ridurli e risolverli stabilmente, al fine di minimizzare i disagi per gli utenti.
“Su questa linea – spiega il consigliere – ormai ogni giorno si registrano ritardi e soppressioni che causano notevoli disagi ai pendolari e compromettono la regolarità della circolazione. L’ultimo episodio si è verificato questa mattina, sulla direttrice 30, Laveno-Varese-Saronno-Milano, dove la circolazione ferroviaria, dalle prime ore del giorno, è rallentata a causa di un guasto tecnico”.
“La responsabilità del trasporto ferroviario regionale – ricorda Astuti – rientra nelle competenze di Regione Lombardia, che è responsabile della programmazione e del finanziamento del servizio ferroviario regionale. Sia assuma dunque le proprie responsabilità e pretenda da Trenord standard adeguati, mettendo finalmente fine a disservizi che gravano da troppo tempo sui pendolari” conclude il consigliere dem.
