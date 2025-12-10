Perché è come si collezionano oggetti rari. Marco e Andrea lo raccontano a Fuori Frequenza
È la domanda che ci poniamo ogni volta che vediamo la passione e la cura con cui alcune persone creano una collezione di oggetti. Un fenomeno che ha radici storiche e che sorprende sempre. Su www.radiomateria.it alle 21 ne parliamo con Marco Ballarè e Andrea Crespi
Giovedì 11 dicembre, alle 21:00, torna Fuori Frequenza su Radio Materia con una puntata dedicata a uno dei mondi più affascinanti e sorprendenti: il collezionismo.
In studio con Hobbet e Gian arriveranno Marco Ballaré e Andrea Crespi, due ospiti che hanno trasformato la passione per gli oggetti rari, introvabili e ricchi di storia in un vero stile di vita.
Marco e Andrea racconteranno come nasce una collezione, cosa significa cercare un pezzo per anni, quali sono gli errori più comuni dei principianti e quali invece i consigli per fare scelte consapevoli. Dalle action figure ai vinili, dai fumetti ai pezzi unici: un viaggio nel cuore di un hobby che oggi coinvolge milioni di persone.
Ascolta la diretta qui: www.radiomateria.it
Interagisci in diretta su WhatsApp: +39 353 4848857
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.