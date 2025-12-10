Varese News

Perché è come si collezionano oggetti rari. Marco e Andrea lo raccontano a Fuori Frequenza

È la domanda che ci poniamo ogni volta che vediamo la passione e la cura con cui alcune persone creano una collezione di oggetti. Un fenomeno che ha radici storiche e che sorprende sempre. Su www.radiomateria.it alle 21 ne parliamo con Marco Ballarè e Andrea Crespi

Giovedì 11 dicembre, alle 21:00, torna Fuori Frequenza su Radio Materia con una puntata dedicata a uno dei mondi più affascinanti e sorprendenti: il collezionismo.

In studio con Hobbet e Gian arriveranno Marco Ballaré e Andrea Crespi, due ospiti che hanno trasformato la passione per gli oggetti rari, introvabili e ricchi di storia in un vero stile di vita.

Marco e Andrea racconteranno come nasce una collezione, cosa significa cercare un pezzo per anni, quali sono gli errori più comuni dei principianti e quali invece i consigli per fare scelte consapevoli. Dalle action figure ai vinili, dai fumetti ai pezzi unici: un viaggio nel cuore di un hobby che oggi coinvolge milioni di persone.

Ascolta la diretta qui: www.radiomateria.it

Interagisci in diretta su WhatsApp: +39 353 4848857

