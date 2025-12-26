Piatti caldi e solidali a Busto Arsizio per la Cena degli avanzi di Natale
Undici anni di impegno solidale da parte di Diamoci una mano: la cronaca di una notte speciale dove i sorrisi dei giovani e i piatti pronti hanno trasformato il Natale in un momento di autentica condivisione
Pizzette, lasagne cucinate dai cittadini e una rete di giovani pronti a muoversi tra le case e i binari della ferrovia. La sera del 25 dicembre a Busto Arsizio ha preso la forma della “cena degli avanzi”, l’iniziativa che da undici anni vede i ragazzi del progetto Diamoci Una Mano impegnati a distribuire cibo e vicinanza a chi è in difficoltà. «Ieri noi ragazzi abbiamo deciso di farci un bellissimo regalo, vivendo la vera essenza del Natale», spiega Matteo Vago, che insieme a Vito Russo ha coordinato i volontari, alcuni dei quali vivono e lavorano all’estero ma hanno scelto di mettersi in gioco per l’occasione.
Il centro operativo è stato l’oratorio di San Luigi, dove le donazioni raccolte hanno seguito due percorsi distinti. Il cibo a lunga conservazione come pasta, scatolame e panettoni è stato suddiviso in scatoloni destinati alle famiglie segnalate dagli enti caritatevoli della città. I piatti già cucinati sono stati invece scaldati e serviti nel nuovo locale mensa accanto alla stazione FS di Busto Arsizio. Qui gli ospiti hanno trovato un ambiente riscaldato e un menù completo con patatine, lasagne, pollo, insalata di uova e dolci di pasticceria.
«È stata una bellissima distribuzione – prosegue Vago – perché i nostri cuori grandi, oltre a tanto cibo, hanno portato sorrisi e felicità, e hanno ricevuto in cambio apprezzamenti». Tra i momenti che hanno segnato la serata, due volontari hanno ricevuto dei bicchieri di coca cola durante una consegna, mentre un venditore di rose ha regalato un fiore a una ragazza del gruppo al termine del servizio in stazione. Episodi che i promotori descrivono come «bellissime lettere che insieme hanno formato un testo di felicità e speranza per un futuro migliore».
“Niente è andato sprecato”
L’organizzazione ha garantito che nulla andasse sprecato. Il cibo cucinato in eccedenza è stato consegnato ai Frati di Busto Arsizio, nel rispetto della catena del freddo, per essere distribuito il 26 dicembre sempre presso la mensa della stazione. I prodotti non deperibili sono stati invece affidati alla Caritas, alla San Vincenzo di Sacconago e ad altri enti benefici locali. Il ringraziamento dei volontari è andato a tutti i donatori, a don Claudio di Sacconago e a don Matteo dell’oratorio San Luigi per aver permesso di «rendere questo Natale un giorno di vera felicità per tutti».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.