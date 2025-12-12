Varese News

Quarta edizione dei Giochi della Chimica Interistituto dell’ITIS RIVA con la collaborazione della Lati

Primi classificati sono risultate le due squadre del Cobianchi di Verbania, davanti a una squadra del Cannizzaro di Rho

Mercoledì 3 dicembre si è svolta all’ITIS RIVA di Saronno la cerimonia di premiazione della 4° Edizione dei Giochi della Chimica Interistituto, organizzati dal Riva di Saronno, con la collaborazione della società LATI SpA.

La gara, aperta a squadre provenienti dagli Istituti Tecnici Settore Tecnologico, indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, si è tenuta il 7 novembre, con la partecipazione di Istituti Tecnici Industriali provenienti, oltre che dalla provincia di Varese, anche dalle province di Milano, Como e Verbano-Cusio-Ossola.

Le squadre dell’I.T.I.S Riva di Saronno, I.T.I.S. Cannizzaro di Rho, I.I.S. Cobianchi di Verbania, I.I.S. Newton di Varese, Setificio Carcano di Como e I.I.S. Geymonat di Tradate, composte, ciascuna, da quattro studenti, si sono cimentati nella risoluzione di trenta quesiti, estratti dal database dei Giochi della Chimica regionale e nazionale, in un’ora di tempo.

Primi classificati sono risultate le due squadre del Cobianchi di Verbania, davanti a una squadra del Cannizzaro di Rho.

Pubblicato il 12 Dicembre 2025
