Racconti e laboratorio di Natale per bambini alla Biblioteca comunale di Ceriano Laghetto
L'appuntamento è per sabato 20 dicembre alle 16 ed è rivolto ai bambini dai tre anni in su. Partecipazione gratuita ma è necessaria la prenotazione
Sabato 20 dicembre alle 16 alla Biblioteca di Ceriano Laghetto è in programma un evento speciale pensato per i bambini, con una lettura e un laboratorio creativo di Natale.
L’iniziativa è destinata a tutti i bambini a partire dai 3 anni in su, che saranno coinvolti nella lettura di storie natalizie, per poi partecipare a un laboratorio dove potranno decorare e personalizzare il proprio piccolo oggetto a tema natalizio.
L’iniziativa è a partecipazione gratuita ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata chiamando il numero 0296661347 o inviando una mail a biblioteca@comune.ceriano-laghetto.mb.it.
