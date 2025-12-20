Rescaldina e Marnate unite per la sicurezza e il contrasto dello scambio di sostanze stupefacenti
Approvata la convenzione per lo svolgimento di specifici servizi di Polizia locale in forma associata tra i Comuni di Rescaldina e Marnate.
È stata approvata all’unanimità, nella seduta consiliare del 19 dicembre, la convenzione per lo svolgimento di specifici servizi di Polizia locale in forma associata tra i Comuni di Rescaldina e Marnate. L’accordo, della durata triennale e rinnovabile, vede Rescaldina nel ruolo di Comune capofila.
La convenzione rimane aperta alla futura adesione dei Comuni confinanti con le aree boscate ricadenti nella provincia di Varese – Castellanza, Gorla Minore, Cislago, Gerenzano e Uboldo – già invitati il 25 settembre scorso in Comune a Rescaldina per un confronto sulle problematiche comuni legate alle attività illecite.
«La convenzione è finalizzata principalmente alla tutela della sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree di confine – spiega l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza sociale Rosario Vitolo – al fine di prevenire le dinamiche connesse alle attività illecite che si concentrano nelle aree boscate». In quest’ottica sono previsti anche «controlli alla circolazione stradale a carattere dissuasivo nelle aree di fermata degli acquirenti di sostanze stupefacenti che sopraggiungono con propri veicoli».
Come sottolinea Vitolo, «lo strumento della convenzione ci permette di superare i limiti della competenza territoriale degli agenti di Polizia locale nell’esercizio delle funzioni, creare sinergie tra territori confinanti e ottimizzare, mettendo a sistema, le risorse anche tecnologiche singolarmente detenute».
Rescaldina è già «associata e partner stabile e convinta dell’aggregazione delle Polizie locali dell’Asse del Sempione» con i Comuni confinanti della Città metropolitana di Milano ed è inoltre associata singolarmente con Cerro Maggiore. «Con l’operazione di oggi – aggiunge l’assessore – vogliamo iniziare un lavoro convinto di unione con i Comuni del Varesotto confinanti con le nostre aree boscate».
L’obiettivo è il contrasto «all’odioso scambio di sostanze stupefacenti tra automobilisti e pusher, in alcune parti dei nostri boschi prospicienti le strade di comunicazione intercomunali», un’azione che, come ribadito, avverrà «in piena cooperazione e leale collaborazione istituzionale con le Forze di Polizia statali, secondo quanto stabilito dal Testo unico degli Enti locali».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.