Roberto Cimberio nominato Cavaliere dal Presidente Mattarella

Roberto Cimberio, 58 anni e amministratore delegato di Cimberio S.p.A., è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica: un riconoscimento molto significativo perché prima di lui lo avevano ricevuto anche il nonno Giacomo e il padre Renzo, figure centrali nella crescita e nell’affermazione dell’azienda che ha sede a San Maurizio D’Opaglio.

«Ricevere il titolo di Cavaliere è per me un onore profondo – ha spiegato Roberto Cimberio – È un riconoscimento che sento di condividere con mio nonno e mio padre, che hanno ricevuto lo stesso titolo e rappresentato per me un esempio costante di integrità, visione e responsabilità. Questo conferimento – firmato dal Presidente, Sergio Mattarella ndr – rafforza il mio impegno nel proseguire il loro percorso e nel continuare a mettere al centro del nostro lavoro i valori che hanno costruito l’identità della nostra azienda».

La figura di Roberto Cimberio è molto nota, oltre che nel suo territorio d’origine, anche a Varese: l’azienda produttrice di valvole ha infatti sponsorizzato per molti anni (dal 2007 al 2014) la Pallacanestro Varese e ospitato in più occasioni giocatori, dirigenti e allenatori nella propria sede produttiva. Un legame forte quello con lo sport dei canestri, praticato dallo stesso Roberto in gioventù, che aveva in precedenza portato la Cimberio a sostenere il club di Borgomanero. E negli ultimi due anni il marchio novarese è affiancato a quello della School Cup organizzata da “Il basket siamo noi”.