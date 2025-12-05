Roberto Cimberio nominato Cavaliere dal Presidente Mattarella
L'imprenditore di San Maurizio d'Opaglio insignito della stessa onorificenza che toccò al nonno Giacomo e al padre Renzo: "I miei esempi per integrità, visione e responsabilità"
Roberto Cimberio, 58 anni e amministratore delegato di Cimberio S.p.A., è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica: un riconoscimento molto significativo perché prima di lui lo avevano ricevuto anche il nonno Giacomo e il padre Renzo, figure centrali nella crescita e nell’affermazione dell’azienda che ha sede a San Maurizio D’Opaglio.
«Ricevere il titolo di Cavaliere è per me un onore profondo – ha spiegato Roberto Cimberio – È un riconoscimento che sento di condividere con mio nonno e mio padre, che hanno ricevuto lo stesso titolo e rappresentato per me un esempio costante di integrità, visione e responsabilità. Questo conferimento – firmato dal Presidente, Sergio Mattarella ndr – rafforza il mio impegno nel proseguire il loro percorso e nel continuare a mettere al centro del nostro lavoro i valori che hanno costruito l’identità della nostra azienda».
La figura di Roberto Cimberio è molto nota, oltre che nel suo territorio d’origine, anche a Varese: l’azienda produttrice di valvole ha infatti sponsorizzato per molti anni (dal 2007 al 2014) la Pallacanestro Varese e ospitato in più occasioni giocatori, dirigenti e allenatori nella propria sede produttiva. Un legame forte quello con lo sport dei canestri, praticato dallo stesso Roberto in gioventù, che aveva in precedenza portato la Cimberio a sostenere il club di Borgomanero. E negli ultimi due anni il marchio novarese è affiancato a quello della School Cup organizzata da “Il basket siamo noi”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.