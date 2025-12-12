Sabato nuovo presidio a Varese contro la guerra a Gaza
L’iniziativa si svolgerà dalle 16.00 alle 18.00 in piazza del Garibaldino
Continua anche sabato 13 dicembre, a Varese, il presidio pubblico per richiamare l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza e sul conflitto in corso. L’iniziativa si svolgerà dalle 16.00 alle 18.00 in piazza del Garibaldino ed è promossa da cittadini e realtà che intendono rompere quello che definiscono un clima di silenzio e disinteresse internazionale.
L’appuntamento vuole essere un momento di denuncia e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle conseguenze umanitarie del conflitto, in particolare sulle vittime civili e sui bambini.
Durante il presidio sono previste diverse attività: un laboratorio di disegno per bambini, la distribuzione di materiale informativo e la lettura dei nomi dei bambini uccisi a Gaza, come gesto simbolico di memoria e accusa contro la violenza della guerra.
Tra le 17.00 e le 17.15 i promotori invitano i partecipanti a prendere parte a un momento collettivo di rumore e testimonianza, pensato come forma di espressione pubblica contro l’indifferenza e come richiamo al rispetto del diritto internazionale.
L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto, consapevolezza e mobilitazione civile.
