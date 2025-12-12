Varese News

Varese Laghi

Sabato nuovo presidio a Varese contro la guerra a Gaza

L’iniziativa si svolgerà dalle 16.00 alle 18.00 in piazza del Garibaldino

Varese - Presidio per Gaza 16 settembre

Continua anche sabato 13 dicembre, a Varese, il presidio pubblico per richiamare l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza e sul conflitto in corso. L’iniziativa si svolgerà dalle 16.00 alle 18.00 in piazza del Garibaldino ed è promossa da cittadini e realtà che intendono rompere quello che definiscono un clima di silenzio e disinteresse internazionale.

L’appuntamento vuole essere un momento di denuncia e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle conseguenze umanitarie del conflitto, in particolare sulle vittime civili e sui bambini.

Durante il presidio sono previste diverse attività: un laboratorio di disegno per bambini, la distribuzione di materiale informativo e la lettura dei nomi dei bambini uccisi a Gaza, come gesto simbolico di memoria e accusa contro la violenza della guerra.

Tra le 17.00 e le 17.15 i promotori invitano i partecipanti a prendere parte a un momento collettivo di rumore e testimonianza, pensato come forma di espressione pubblica contro l’indifferenza e come richiamo al rispetto del diritto internazionale.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto, consapevolezza e mobilitazione civile.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.