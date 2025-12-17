Saronno apre il Natale con un +15,8% di visite: due weekend positivi per lo shopping in centro

Numeri sorprendenti per il commercio cittadino a Saronno. Nei primi due weekend di apertura in vista delle festività natalizie – 29/30 novembre e 6/7 dicembre – il centro storico ha registrato ben 31.164 visite complessive, segnando un incremento del 15,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A dirlo sono i dati rilevati dalla piattaforma Analytics di Confcommercio Uniascom della provincia di Varese, mostrano una città che non solo cresce in termini di afflusso di visitatori, ma anche in qualità, con un aumento della permanenza media e una maggiore affluenza da fuori provincia.

«I dati della piattaforma Analytics , basati su utenti over 18, poiché i minorenni non vengono monitorati – mostrano una città che cresce non solo in termini quantitativi – commenta Confcommercio Ascom Saronno – Aumenta la permanenza media, cresce la fascia di visitatori con più alta capacità di spesa e si conferma un forte richiamo interprovinciale, in particolare dalle province di Milano e Como».

Il 2025 ha visto un netto miglioramento in tutte le giornate analizzate. Il primo weekend ha totalizzato 8.368 visite sabato e 7.158 domenica, con un incremento rispettivo del 5,3% e del 9,9% rispetto al 2024. Il secondo weekend, in particolare, ha segnato una crescita impressionante: 8.284 visite il sabato e 7.354 la domenica, con un aumento del 25,7% e del 25,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, inclusa la giornata festiva dell’Immacolata.

Le statistiche confermano un forte richiamo del centro storico, con un incremento maggiore nelle domeniche (+12,2%). «Questo dato sottolinea l’efficacia delle iniziative natalizie, che attraggono non solo per lo shopping, ma anche per l’esperienza complessiva che la città offre durante il periodo delle festività». Un dato evidenziato dai rilevamenti sulla permanenza media dei visitatori. Nel 2025, il 43,63% dei visitatori ha trascorso tra 1 e 2 ore in città, un dato in crescita rispetto al 40,65% dell’anno precedente. Questo aumento della permanenza indica che le attrazioni natalizie, l’illuminazione e gli allestimenti hanno contribuito a rendere l’esperienza di visita più coinvolgente, spingendo i visitatori a rimanere più a lungo e a godersi il centro con maggior tranquillità.

Saronno si conferma dunque una meta di riferimento per un pubblico proveniente da una vasta area. La distribuzione geografica dei visitatori è rappresentata principalmente da cittadini delle province limitrofe, con il 14.777% di visitatori che arrivano da altre province, tra cui Milano, Como e Varese, seguita da 13.283 visite dalla stessa provincia di Varese e 5.614 dalla zona comunale. Inoltre, un buon numero di visitatori proviene anche da altre regioni italiane e dall’estero, segno che il richiamo di Saronno è ampio e variegato.

Per quanto riguarda il profilo socio-demografico, il centro cittadino ha visto una partecipazione predominante da parte di visitatori adulti, in particolare nelle fasce di età 45-54 anni e 55-64 anni, che rappresentano insieme circa il 50% dei visitatori. Questi gruppi, con una maggiore capacità di spesa, sono quelli che contribuiscono in modo determinante all’incremento delle vendite nel periodo natalizio.

«I numeri positivi dei primi due weekend fanno di Saronno una delle mete più attrattive per lo shopping natalizio nell’area compresa tra Milano, Como e Varese – sottolinea Confcommercio Ascom Saronno – Il centro storico della città si conferma come un polo commerciale naturale per un’area molto più vasta del solo territorio varesotto, grazie alla sua posizione strategica e alla ricca offerta di eventi e attività che coinvolgono ogni angolo della città».

Confcommercio Saronno continuerà a monitorare attraverso l’analisi dettagliata dei flussi l’andamento delle iniziative e ad orientare la programmazione dei weekend successivi, per continuare a valorizzare le attività commerciali locali.

(foto di Flavia Musc)