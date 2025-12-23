Varese News

Saronno/Tradate

Saronno, provano a far saltare il bancomat ma causano un incendio

Il tentativo nella notte tra il 22 e il 23 dicembre in via Lanino: malviventi in fuga, fiamme spente dai Vigili del Fuoco

L'auto prende fuoco nella notte a Sesto Calende

Un botto, poi le fiamme: notte movimentata in via Bernardino Lanino a Saronno dove intorno alle 3.50 (tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre) alcuni malviventi hanno tentato di far saltare uno sportello bancomat causando un incendio. (foto di repertorio)

L’assalto è avvenuto a una filiale della Monte dei Paschi ma le fiamme che si sono sviluppate hanno costretto gli autori alla fuga immediata: sul posto sono giunti i Carabinieri di Saronno per gli accertamenti del caso oltre a una squadra di Vigili del Fuoco che ha provveduto a spegnere l’incendio.

Di recente a Saronno non si sono verificati altri casi simili; nel 2025 però in zona si era registrato un tentativo di assalto al bancomat a Rovello Porro a metà luglio, terminato anche in quel caso senza risultati e con l’intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.