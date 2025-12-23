Saronno, provano a far saltare il bancomat ma causano un incendio

Un botto, poi le fiamme: notte movimentata in via Bernardino Lanino a Saronno dove intorno alle 3.50 (tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre) alcuni malviventi hanno tentato di far saltare uno sportello bancomat causando un incendio. (foto di repertorio)

L’assalto è avvenuto a una filiale della Monte dei Paschi ma le fiamme che si sono sviluppate hanno costretto gli autori alla fuga immediata: sul posto sono giunti i Carabinieri di Saronno per gli accertamenti del caso oltre a una squadra di Vigili del Fuoco che ha provveduto a spegnere l’incendio.

Di recente a Saronno non si sono verificati altri casi simili; nel 2025 però in zona si era registrato un tentativo di assalto al bancomat a Rovello Porro a metà luglio, terminato anche in quel caso senza risultati e con l’intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco.