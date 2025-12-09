Sciopero dei servizi di igiene urbana, possibili disagi anche a Saronno

Il Comune di Saronno ricorda che è previsto per mercoledì 10 dicembre lo sciopero del servizio di igiene urbana, ed è altamente probabile che il servizio non sia garantito per quanto riguarda raccolta rifiuti, pulizia strade e l’apertura centro raccolta di via Milano 26.

Si suggerisce agli utenti di ritirare gli eventuali rifiuti esposti e poi non raccolti.