Scritte minacciose a Busto Arsizio: la condanna della Presidente del Consiglio Comunale

A distanza di due giorni dagli episodi vandalici accaduti a Busto Arsizio, il Presidente del Consiglio Comunale Laura Rogora ha voluto esprimere pubblicamente la sua condanna per le scritte apparse sulle sedi politiche della città: «In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Busto Arsizio, esprimo la mia più totale e ferma condanna per le scritte ignobili e violente apparse sulle sedi politiche della nostra città. Vedere frasi come “Spara a Giorgia” accompagnate da simboli che richiamano stagioni di sangue che speravamo sepolte dalla storia, è un insulto non solo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma a tutta la comunità di Busto Arsizio».

Rogora, in qualità di rappresentante di Fratelli d’Italia, sottolinea che questi atti non possono essere ridotti a semplici atti di vandalismo: «Le scritte costituiscono minacce di morte e incitamenti alla violenza, un attacco diretto alle istituzioni democratiche e alla coesione civile della città».

Il Presidente del Consiglio Comunale ha ribadito l’importanza dell’unità delle istituzioni locali nella difesa dei valori democratici e del rispetto reciproco. Ha inoltre espresso solidarietà non solo a Giorgia Meloni, vittima di un odio ideologico inaccettabile, ma anche ai militanti che ogni giorno difendono con passione e sacrificio le sedi politiche.

Infine, Laura Rogora ha espresso fiducia nelle forze dell’ordine, sperando che i responsabili di questi atti vengano identificati al più presto, per garantire che a Busto Arsizio non ci sia spazio per l’odio, le minacce e la violenza politica. La politica, ha concluso, deve restare un confronto di idee e proposte, mai un terreno di violenza.