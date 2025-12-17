Ancora scritte minacciose contro Giorgia Meloni a Busto Arsizio, nel mirino la sede Pd – CGIL
L'episodio è stato immediatamente denunciato dagli esponenti locali del PD, che hanno espresso una ferma condanna per l'accaduto: "Condanniamo ancora una volta questo e tutti gli episodi di vandalismo e intimidazione politica che si stanno verificando ormai da tempo"
Scritte minacciose tornano a scuotere il clima politico di Busto Arsizio. Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre, alcuni volontari dello sportello SPI-CGIL hanno scoperto un messaggio intimidatorio rivolto alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tracciato con vernice nera sul muro che separa lo sportello dalla sede cittadina del Partito Democratico. La scritta «Spara a Giorgia», accompagnata dalla sigla «B.R.», ricalca tragici simbolismi del passato e segna un nuovo picco di tensione in città.
La condanna del Partito Democratico
L’episodio è stato immediatamente denunciato dagli esponenti locali del PD, che hanno espresso una ferma condanna per l’accaduto. «Condanniamo ancora una volta questo e tutti gli episodi di vandalismo e intimidazione politica che si stanno verificando ormai da tempo in provincia nei contenuti e nelle modalità – affermano in maniera congiunta la segreteria e il gruppo consiliare del Partito Democratico – auspichiamo che le telecamere presenti in zona aiutino a individuare i responsabili del gesto». La speranza è che i sistemi di videosorveglianza urbana possano aver ripreso gli autori mentre agivano nel cuore del quartiere.
La scoperta odierna non è purtroppo un caso isolato. Solo due giorni fa, lunedì 15 dicembre, una scritta identica era apparsa sui muri della sede della Lega in via Culin. In quel caso, il messaggio era stato vergato con vernice rossa, includendo anche una stella a cinque punte e la firma delle Brigate Rosse. A notare l’atto vandalico era stato il consigliere comunale del Carroccio, Vincenzo Marra, mentre stava raggiungendo la sede per l’attività politica. Il ripetersi di tali messaggi in un arco di tempo così breve suggerisce una strategia mirata a colpire i simboli dei principali partiti nazionali presenti sul territorio.
