Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

“Spara a Giorgia”, scritta minacciosa sulla sede della Lega a Busto Arsizio

Il messaggio con la stella a cinque punte e la sigla BR scoperto in via Culin. Solidarietà da Pellicini: “Atto di viltà”

Generico 15 Dec 2025

Una scritta è apparsa sui muri esterni della sede della Lega di Busto Arsizio, in via Culin. In vernice rossa la frase “Spara a Giorgia”, accompagnata da una stella a cinque punte e dalla firma “BR”. A scoprirla nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre è stato il consigliere comunale del Carroccio Vincenzo Marra, mentre si stava recando in sede.

I precedenti

Non si tratta di un episodio isolato. La stessa identica scritta era comparsa ai primi di dicembre a Pietrasanta, in Toscana, facendo scattare analoghi allarmi e indagini.

Pellicini: “Clima preoccupante, piena solidarietà”

Sull’episodio è intervenuto il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, che ha espresso una condanna netta: «Atto di viltà da parte di chi è capace soltanto di portare odio e violenza – ha dichiarato –. Il clima è davvero preoccupante ed è in assoluto contrasto rispetto al comportamento dialogante e distensivo che il presidente del Consiglio e Fratelli d’Italia stanno dimostrando nei confronti degli avversari, come è anche avvenuto alla bellissima festa di Atreju. Evidentemente qualcuno vuole farci ritornare a tempi che pensavamo di aver dimenticato. Solidarietà assoluta a Giorgia Meloni».

Indagini in corso

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. La scritta è stata segnalata e documentata e verranno ora valutati eventuali collegamenti con i precedenti casi registrati in altre parti d’Italia.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.