“Spara a Giorgia”, scritta minacciosa sulla sede della Lega a Busto Arsizio

Una scritta è apparsa sui muri esterni della sede della Lega di Busto Arsizio, in via Culin. In vernice rossa la frase “Spara a Giorgia”, accompagnata da una stella a cinque punte e dalla firma “BR”. A scoprirla nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre è stato il consigliere comunale del Carroccio Vincenzo Marra, mentre si stava recando in sede.

I precedenti

Non si tratta di un episodio isolato. La stessa identica scritta era comparsa ai primi di dicembre a Pietrasanta, in Toscana, facendo scattare analoghi allarmi e indagini.

Pellicini: “Clima preoccupante, piena solidarietà”

Sull’episodio è intervenuto il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, che ha espresso una condanna netta: «Atto di viltà da parte di chi è capace soltanto di portare odio e violenza – ha dichiarato –. Il clima è davvero preoccupante ed è in assoluto contrasto rispetto al comportamento dialogante e distensivo che il presidente del Consiglio e Fratelli d’Italia stanno dimostrando nei confronti degli avversari, come è anche avvenuto alla bellissima festa di Atreju. Evidentemente qualcuno vuole farci ritornare a tempi che pensavamo di aver dimenticato. Solidarietà assoluta a Giorgia Meloni».

Indagini in corso

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. La scritta è stata segnalata e documentata e verranno ora valutati eventuali collegamenti con i precedenti casi registrati in altre parti d’Italia.