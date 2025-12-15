“Spara a Giorgia”, scritta minacciosa sulla sede della Lega a Busto Arsizio
Il messaggio con la stella a cinque punte e la sigla BR scoperto in via Culin. Solidarietà da Pellicini: “Atto di viltà”
Una scritta è apparsa sui muri esterni della sede della Lega di Busto Arsizio, in via Culin. In vernice rossa la frase “Spara a Giorgia”, accompagnata da una stella a cinque punte e dalla firma “BR”. A scoprirla nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre è stato il consigliere comunale del Carroccio Vincenzo Marra, mentre si stava recando in sede.
I precedenti
Non si tratta di un episodio isolato. La stessa identica scritta era comparsa ai primi di dicembre a Pietrasanta, in Toscana, facendo scattare analoghi allarmi e indagini.
Pellicini: “Clima preoccupante, piena solidarietà”
Sull’episodio è intervenuto il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, che ha espresso una condanna netta: «Atto di viltà da parte di chi è capace soltanto di portare odio e violenza – ha dichiarato –. Il clima è davvero preoccupante ed è in assoluto contrasto rispetto al comportamento dialogante e distensivo che il presidente del Consiglio e Fratelli d’Italia stanno dimostrando nei confronti degli avversari, come è anche avvenuto alla bellissima festa di Atreju. Evidentemente qualcuno vuole farci ritornare a tempi che pensavamo di aver dimenticato. Solidarietà assoluta a Giorgia Meloni».
Indagini in corso
Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. La scritta è stata segnalata e documentata e verranno ora valutati eventuali collegamenti con i precedenti casi registrati in altre parti d’Italia.
