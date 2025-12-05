Somma si affida alla vigilanza privata per la sicurezza dello shopping di Natale

L’amministrazione comunale di Somma Lombardo ha accolto e fatto propria una proposta di Confcommercio Gallarate Malpensa sul tema della sicurezza, che si espliciterà con la presenza di un presidio mobile aggiuntivo di vigilanza privata in servizio sul territorio di Somma Lombardo nel mese di dicembre.

Il servizio sarà attivo già da venerdì 5 dicembre per tutto il mese, finanziato da Ascom Confcommercio e dal Comune di Somma Lombardo attraverso il Distretto del Commercio.

«Siamo bel felici di aver accolto questa proposta in totale accordo con il nostro Comando di Polizia Locale e con tutte le forze dell’Ordine presenti sul nostro territorio – precisa l’assessore alla Sicurezza Edoardo Piantanida – con la proposta di un pattugliamento fisso e mobile di vigilanza privata nel centro storico e lungo l’asse del Sempione. Il servizio si svolgerà in totale collaborazione con le forze dell’Ordine, che ringrazio poiché svolgono quotidianamente un egregio lavoro per garantire la sicurezza del territorio. Proprio a loro, infatti, saranno immediatamente segnalate eventuali criticità o situazioni anomale. Con l’avvicinarsi delle feste sono tante le iniziative anche serali nella nostra città, tale presidio fungerà da supporto alle attività di controllo che quotidianamente viene svolto da Polizia Locale e Carabinieri in modo da consentire ai cittadini di godersi la città fino a tarda sera».

«I commercianti di Somma Lombardo – aggiunge Gianfranco Ferrario direttore Confcommercio Gallarate Malpensa – negli ultimi mesi si sono dati molto da fare con eventi e iniziative ad hoc pensate per far vivere il centro della città. E il periodo di Natale non è da meno: come Confcommercio siamo ben lieti di proporre questo presidio di vigilanza privata che si adopererà, in affiancamento alle Forze dell’Ordine, per garantire ancora più sicurezza. Per i commercianti e i ristoratori sarà un po’ come avere un angelo custode al proprio fianco, che in caso di necessità potrà subito far intervenire le Forze dell’Ordine. Ringrazio per la proficua collaborazione, che si consolida sempre di più, l’amministrazione comunale, l’associazione “La Somma di Noi” e in modo particolare Valter Mascheroni, nostro fiduciario per Somma Lombardo sempre molto presente e attento alle esigenze del territorio».