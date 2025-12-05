Sostenibilità al centro della Giornata della Ricerca del Dipartimento di Economia dell’Insubria
A Villa Toeplitz il confronto tra università, istituzioni e imprese sui temi strategici per il futuro: economia, ambiente, società e innovazione al centro del dibattito
È stata una giornata di approfondimento e confronto quella che si è svolta il 4 dicembre a Villa Toeplitz, in occasione della Giornata della Ricerca 2025 del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria. Un evento dedicato alla sfida della sostenibilità, intesa come punto d’incontro tra economia, ambiente e società, che ha visto la partecipazione di docenti, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale.
Ad aprire i lavori, i saluti del direttore del Dipartimento, professor Andrea Uselli, e del responsabile del Progetto Dipartimento di Eccellenza, Raffaello Seri. Presenti anche numerosi ospiti, tra cui il sottosegretario di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, con delega alle Relazioni internazionali ed europee.
«La sostenibilità rappresenta una sfida cruciale per il nostro tempo – ha sottolineato Uselli – e richiede un impegno condiviso. Le nostre ricerche mirano a individuare soluzioni innovative che rendano compatibili sviluppo economico, competitività e responsabilità sociale».
Dialoghi e interventi su economia, ambiente e responsabilità
Nel corso della mattinata si sono alternati panel tematici e dialoghi interdisciplinari. Tra gli interventi, Francesca Ferrari e Vincenzo Salvatore hanno dialogato con Raffaele Cattaneo sul ruolo delle regioni nella costruzione di un’Europa sostenibile. Claudio Bergonzi (International Trademark Association) ha esplorato il rapporto tra proprietà intellettuale e sostenibilità, mentre Marzio Galeotti, direttore della ricerca scientifica della FEEM, ha discusso di transizione ecologica con Chiara Casoli.
Spazio anche ai temi della responsabilità sociale d’impresa, con il confronto tra Alessia Pisoni e Luca Sardella, responsabile ESG di Elmec Informatica. Infine, Tommaso Luzzati, economista dell’Università di Pisa, ha conversato con Elena Maggi sulle sfide dell’equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale.
Il contributo della ricerca: nuove prospettive per il futuro
Nel pomeriggio sono stati protagonisti ricercatori e ricercatrici del Dipartimento, che hanno illustrato gli sviluppi delle loro indagini su temi strategici: Alberto Citterio: rating ESG e impatto sul debito d’impresa; Ilaria Capelli: credito alle imprese nel quadro della sostenibilità economica; Iuliia Iliashenko: moda sostenibile e responsabilità dei consumatori; Fabio Vanni: commercio globale e impatto ambientale; Asmerilda Hitaj: sostenibilità finanziaria e incertezza; Andrea Vezzulli: qualità delle istituzioni e responsabilità sociale; Andrea Riganti: sanità e continuità delle cure per l’uso efficiente dei servizi.
Premi alla ricerca di qualità
La giornata si è conclusa con la consegna di riconoscimenti a 13 docenti per la qualità delle pubblicazioni e il contributo alla produzione scientifica del Dipartimento. Un momento che ha chiuso un’edizione particolarmente partecipata e ricca di stimoli per il futuro della ricerca accademica e delle sue ricadute sul territorio.
