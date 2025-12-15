Sotto l’albero di Natale di Gerenzano la nuova biblioteca a Palazzo Fagnani e una panchina firmata da Fabrizio Ventramin
L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà sabato 20 dicembre a partire dalle15 nel cortile di Palazzo Fagnani. E' previsto anche uno speciale annullo filatelico
Gerenzano celebra un nuovo traguardo culturale con l’inaugurazione ufficiale della nuova Biblioteca Comunale e la presentazione della panchina artistica, un’opera di arte urbana simbolo di partecipazione e creatività condivisa. (nella foto Palazzo Fagnani prima dell’intervento di ristrutturazione)
L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà sabato 20 dicembre a partire dalle 15 nel cortile di Palazzo Fagnani. Alla cerimonia prenderanno parte l’Amministrazione comunale, consiglieri regionali, rappresentanti di Poste Italiane e di WEG Automation Europe s.r.l. e l’artista Fabrizio Vendramin.
Il pomeriggio sarà scandito da diversi momenti significativi la scopertura della panchina artistica con una performance live dell’artista; l’inaugurazione ufficiale della nuova biblioteca e una cerimonia di bollatura filatelica speciale, con annullo dedicato realizzato in collaborazione con Poste Italiane.
Grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e WEG Automation Europe s.r.l., sarà disponibile uno speciale annullo filatelico richiedibile fino alle 18 all’ingresso della biblioteca. Alla cerimonia di bollatura interverranno il sindaco Stefania Castagnoli e rappresentanti di Poste Italiane.
L’annullo, in formato ovale, riproduce lo stemma comunale ed è accompagnato da cartoline a tiratura limitata, mille esemplari, raffiguranti una vista storica di Palazzo Fagnani Clerici. Presso lo stand di Poste Italiane sarà inoltre possibile acquistare le più recenti emissioni di carte valori, folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.
Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile per i 60 giorni successivi presso lo sportello filatelico di Saronno (in via Varese 130) e successivamente verrà conservato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.
Ad accompagnare la giornata le melodie del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano.
